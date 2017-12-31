اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 31/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 31/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

تحركات جديدة داخل سوق البناء والتعمير، حيث يتابع الكثيرين بشكل دائم أخر تحركات اسعار الحديد والأسمنت والتغيرات التي تحدث بين المنتجين داخل الأسواق المصرية وتأثيراتها على سوق البناء والتعمير، لذا قد أعلن يقدم الخبراء أنه بالنسبة إلى سعر الحديد خلال تعاملات اليوم قد شهدت استقرار جديد فى تعاملات البيع والشراء مقارنة بما ورد من تعاملات خلال الايام الماضية بخلاف اسعار الاسمنت التي قد شهدت تذبذب جديد في تعاملاتها داخل الأسواق وسط توقعات بتغييرات جديدة في الفترة القادمة وخاصة مع قرب دخول العام الجديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

مع قرب انتهاء العام الحالي واستقبال عام جديد، شهدت تعاملات سوق البناء والتعمير اليوم خلال عمليات البيع والشراء تذبذب جديد وعدم استقرار داخل السوق المحلي على سعر الأسمنت حيث اختلف سعر الاسمنت من جديد خلال تعاملاته مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس والفترة الماضية، حيث أكد الخبراء والمهتمين بالبناء والتعمير في مصر أنه قد ارتفع سعر طن اسمنت خلال تعاملات اليوم التالي داخل اغلب الشركات المنتجة، بينما استقرت أسعار بعض الشركات الأخرى، لتستمر موجة عدم الاستقرار داخل السوق التي قد بدات منذ فترة و مازالت مستمره حتى الان.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح938 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير898 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة883 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري8905 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص908 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان883 جنيه
أسمنت العريشالعسكري898 جنيه
أسمنت سيناءسيناء895 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس920 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة920 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان920 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف895 جنيه
السويديالسويدي925 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي890 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله883 جنيه
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على الرغم من الارتفاعات التي شهدها سعر الاسمنت المخلوط خلال الفترة الماضية إلى أنه استقر في تعاملات اليوم حيث شهد سعر الاسمنت المخلوط داخل شركة أسمنت حلوان الواحه ثبات جديد داخل الشركات المنتجة له بينما غابت عن الساحة الشركة المنتجة الاسمنت النخيل واسمنت التوفير وسط حالة من التذبذب في عملية الإنتاج و التعامل داخل السوق المحلي.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان838 جنيه
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تمكن سعر الاسمنت المقاوم من الثبات خلال تعاملات البيع والشراء التي قد جرت اليوم  مقارنة بتعاملات يوم أمس والأيام الماضية.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم960 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار968 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر950 جنيه
السويديالسويدي المقاوم955 جنيه
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مازال سعر الاسمنت الابيض مستقرة في تعاملاته ولم يتغير خلال تعاملات اليوم ولا في عمليات البيع والشراء خلال الايام السابقة حيث استقر سعر اسمنت الابيض الان في تعاملاته داخل الشركات المنتجة ولم يرتفع مثل باقي اسعار بعض الشركات المنتجة للاسمنت.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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