اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 31/12/2017.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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تحركات جديدة داخل سوق البناء والتعمير، حيث يتابع الكثيرين بشكل دائم أخر تحركات اسعار الحديد والأسمنت والتغيرات التي تحدث بين المنتجين داخل الأسواق المصرية وتأثيراتها على سوق البناء والتعمير، لذا قد أعلن يقدم الخبراء أنه بالنسبة إلى سعر الحديد خلال تعاملات اليوم قد شهدت استقرار جديد فى تعاملات البيع والشراء مقارنة بما ورد من تعاملات خلال الايام الماضية بخلاف اسعار الاسمنت التي قد شهدت تذبذب جديد في تعاملاتها داخل الأسواق وسط توقعات بتغييرات جديدة في الفترة القادمة وخاصة مع قرب دخول العام الجديد.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

مع قرب انتهاء العام الحالي واستقبال عام جديد، شهدت تعاملات سوق البناء والتعمير اليوم خلال عمليات البيع والشراء تذبذب جديد وعدم استقرار داخل السوق المحلي على سعر الأسمنت حيث اختلف سعر الاسمنت من جديد خلال تعاملاته مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس والفترة الماضية، حيث أكد الخبراء والمهتمين بالبناء والتعمير في مصر أنه قد ارتفع سعر طن اسمنت خلال تعاملات اليوم التالي داخل اغلب الشركات المنتجة، بينما استقرت أسعار بعض الشركات الأخرى، لتستمر موجة عدم الاستقرار داخل السوق التي قد بدات منذ فترة و مازالت مستمره حتى الان.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 938 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 898 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 883 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 8905 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 908 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 883 جنيه أسمنت العريش العسكري 898 جنيه أسمنت سيناء سيناء 895 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 920 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 920 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 920 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 895 جنيه السويدي السويدي 925 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 890 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 883 جنيه

على الرغم من الارتفاعات التي شهدها سعر الاسمنت المخلوط خلال الفترة الماضية إلى أنه استقر في تعاملات اليوم حيث شهد سعر الاسمنت المخلوط داخل شركة أسمنت حلوان الواحه ثبات جديد داخل الشركات المنتجة له بينما غابت عن الساحة الشركة المنتجة الاسمنت النخيل واسمنت التوفير وسط حالة من التذبذب في عملية الإنتاج و التعامل داخل السوق المحلي.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 838 جنيه

تمكن سعر الاسمنت المقاوم من الثبات خلال تعاملات البيع والشراء التي قد جرت اليوم مقارنة بتعاملات يوم أمس والأيام الماضية.

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 960 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 968 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 950 جنيه السويدي السويدي المقاوم 955 جنيه

مازال سعر الاسمنت الابيض مستقرة في تعاملاته ولم يتغير خلال تعاملات اليوم ولا في عمليات البيع والشراء خلال الايام السابقة حيث استقر سعر اسمنت الابيض الان في تعاملاته داخل الشركات المنتجة ولم يرتفع مثل باقي اسعار بعض الشركات المنتجة للاسمنت.