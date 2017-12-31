البنك المركزي يعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة  14 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

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ورد أن البنك المركزي المصري قد أعلن في أحدث تصريحاته أنه سوف يقوم بطرح اذون خزانة جديدة نيابة عن وزارة المالية خلال اليوم الاحد، كما أكد على أن أذون الخزانة سوف تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار جنيه مصري، وعن السبب في ذلك ورد أنه سوف يقوم بطرح هذه الاذون بسبب سد عجز الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلى مساعدة الحكومة في تدبير النفقات المقررة طبقا لخطتها.

ورده في احدث التصريحات الصادرة من البنك المركزي والذي أعلن عنها في بيان رسمي، أنه سوف يتم طرح أذون الخزانة اليوم الأحد في الاسواق المصرية، على ان يكون قيمة الطرح الأول حوالي 6.5 مليار جنيه مصري علي تكون مدتها 91 يوم، بينما من جهة أخرى ورد أن قيمة الطرح الثاني المقررة من هذه الاذون حوالي 7.5 مليار جنيه على ان تكون مدتها حوالي 266 يوم.

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جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كغيرها من الحكومات تلجأ لطرح أذون الخزانة في الاسواق من أجل سد العجز فى الموازنة، وأن البنوك الرسمية والعاملة داخل الدولة تكون لها النصيب الأكبر فى مثل هذا الطرح، كما يكون الطرح بأحد أدوات الدين المعروفة اقتصاديًا سواء كان عن طريق طرح أذون خزانة أو عن طريق طرح سندات خزانة أو كلاهما معا.

كما أعلن البنك المركزي أنه يقوم نيابة عن الحكومة والتي تتمثل في وزارة المالية بالإعلان عن طرح أدوات الدين وطرحها بالأسواق ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لهذا الطرح وربما تكراره طبقا للخطة الموضوعة حتي تتمكن الحكومة من سد العجز في الموازنة واستكمال خطتها في الإصلاح الاقتصادي المقررة واستكمال مشاريعها القادمة والحالية طبقا لخطة موضوعة.

تعد أدوات الدين إحدى الطرق الهامة التي اعتمدها الاقتصاديين من أجل حل العديد من المشكلات الهامة والمتعلقة بشأن الدولة ومن أجل أن تتمكن من سد العجز في الموازنة واستكمال مسيرتها بمساعدة البنك المركزي.