أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 31/12/2017 في مصر

Advertisements

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في أسعار العديد من السلع، واشتكى العديد من المواطنين بسبب هذا الارتفاع، وأيضاً لم تنحو أسعار اللحوم من هذا الارتفاع والدواجن أيضاً، وهذا الارتفاع يُعانى منه المواطنين حتى الآن وخاصة المواطنين ذو الدخل المتوسط والفقراء، وحدث تذبذب في الفترة الأخيرة على أسعار اللحوم والدواجن، وأحياناً تنخفض أسعار اللحوم والدواجن وأحياناً تستقر على أسعارها.

يبحث الكثيرين عن أسعار اللحوم والدواجن في مصر من فترة لأخرى وخاصة أنه يحدث اضطرابات في أسعار اللحوم والدواجن، ما بين الارتفاع والانخفاض حيث ارتفعت أسعار اللحوم في الآونة الأخيرة، ولكن تختلف الأسعار من محافظة لأخرى، وأيضاً حدث ارتفاع في أسعار الدواجن، وهذا أدى إلى عدم إقبال المواطنين للشراء، لأن المواطنين عانوا كثيراً من ارتفاع أسعار الدواجن.

Advertisements

أسعار اللحوم اليوم، تشهد مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع ، ومنها أسعار اللحوم حيث تراوح سعر البتلو بين 190إلى170 جنيهاً، وسجل سعر الكندوز بين 1 30 إلى 150 جنيهاً، وسجلت سعر الكبدة 140 جنيها للكيلو، حيث سجلت سعر اللحم الجملي 120 جنيهاً، وسجل سعر الضأن بين 130 إلى 150 جنيهاً. أما عن أسعار الدواجن اليوم، شهد اليوم الأحد استقرار في أسعار الدواجن، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء 23 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 34 جنيهاً.

اقرأ ايضًا.. الغرفة التجارية تؤكد على صعوبة وضع تسعيره ثابته على الدواجن ومنتجاتها

أسعار اللحوم المستوردة، بعد ارتفاع أسعار اللحوم بدأ المواطنون الاتجاه إلى شراء اللحوم المستوردة، حيث سجل اللحم الضأن المستورد بين 60 إلى 75 جنيهاً، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم المستورد 70 جنيهاً، وتراوح سعر اللحم البرازيلي بين 70 إلى 85 جنيهاً، وسجل سعر اللحم السوداني 80 جنيهاً للكيلو وسجل سعر الكبدة المستوردة 40 جنيهاً للكيلو.

أسعار اللحوم في المحافظات، تختلف أسعار اللحوم في مصر من محافظة لأخرى، ونظراً لقلة إقبال المواطنون، لشراء اللحوم، جعل الجزارين يتنافسون من أجل جلب المواطنين للشراء مرة أخرى، والجدير بالذكر أن كل محافظة لها أسعار في اللحوم تختلف عن أى محافظة أخرى وسبب ذلك أنه لم يوجد تسعيرة موحدة لأسعار اللحوم الذي يعود على السلب للمواطن.