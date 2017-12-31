البنك العقاري يقدم قروضاً للسيارات والأفراد في عام 2018

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يعد البنك العقاري من أهم البنوك التي تأسست في المصرية و رأس مال البنك الأصلي هو فرنساوي، وهو يقدم العديد من الخدمات البنكية والمصرفية لجميع المواطنين المصريين في كل مكان، ويعمل على تقديم جميع الإسهامات الخاصة بالتطورات الاقتصادية والزراعية وغيرها العديد من الخدمات التي يبحث عنها جميع المواطنين، ويعتبر من أهم البنوك المصرية والعربية الذي تقدم جميع القروض الخاصة بالمواطنين المصريين.

يذكر أيضاً أن أحد المسئولين داخل البنك العقاري المصري العربي أكد على إن البنك ينوي تقديم وإطلاق العديد من المنتجات التجزيئية الأولي، وهذا لأول مرة وهذا يكون بداية من العام القادم وهي تحتوي على العديد من القروض الخاصة بالسيارات والقروض الشخصية وكروت الائتمان، وهذا كل ما يبحث عنه المواطن المصري ويريد البنك دائماً تقديم أفضل الخدمات الذي يريد الحصول عليها جميع الاشخاص.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن البنك العقاري المصري العربي يعكف على إنشاء العديد من الإدارات المتخصصة لجميع التجزئة المصرفية، وهذا لأول مرة في تاريخ البنك وهي من أهم الخدمات التي سوف يقدمها البنك لأول مرة، ويكون هذا من أجل تقديم الكثير من الخدمات المتنوعة والمتميزة داخل البنك، ويتم زيادة جميع الأنشطة الخاصة في السوق المصري.

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كما أن رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أصدر قراراً في شهر سبتمبر الماضي، وهو يشمل على تغيير مجلس إدارة البنك العقاري بالكامل حتي يضمن تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين، ويريد جميع المصريين الحصول على أفضل القروض المقدمة من خلال هذا البنك، وتم توليه عمرو كمال رئاسة البنك ويكون هذا خلفاً لعبد المجيد محي وتم تعيين مدحت قمر نائباً لرئيس البنك خلفاً عدنان الشرقاوي.

وأيضاً تم التأكيد على أن البنك قام بإنهاء وضع التشغيل الجديد وهو الذي يستوعب ويضم جميع الانشطة الجديدة، ويتم توفير الكثير من المعلومات والتقارير السريعة والدقيقة الذي يبحث عنها جميع المواطنين المصريين، وتقدم العديد من القروض الهامة والأساسية التي يبحث عنها ويريد الحصول عليها جميع المواطنين المصريين، وهو يقدم هذه الخدمة الجديدة وهي إعطاء العديد من القروض الخاصة بالعقارات والسيارات.