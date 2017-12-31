الذهب يرتفع في آخر تعاملاته خلال 2017 ليسجل أكبر زيادة سنوية في 7 سنوات

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية بشكل طفيف خلال التعاملات المالية مساء أمس الجمعة، إذا ما تم مقارنتها مع تعاملاته خلال يوم الجمعة، وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر حيث سجلت أكبر زيادة سنوية في أسعار الذهب منذ سبعة سنوات مضت.

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وأعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية “نادي نجيب” أن سعر غرام الذهب 21 ارتفع بقيمة جنيه واحد مسجلاً ارتفاع بقيمة 639 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل 730 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 548 جنيه مصري.

وأعلن نادي نجيب أن ارتفاع أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية قد تأثرت بارتفاع أسعار الذهب العالمية، وقد أعلنت وكالة الانباء العالمية “رويترز” أن أسعار الذهب قد سجلت أكبر زيادة منذ سبع أعوام مضت، لتختتم تعاملاتها خلال السنة الحالية 2017 بالصعود إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث أشهر مضت، في خلال تعاملاتها مساء أمس الموافق يوم الجمعة.

وأعلنت وكالة الأنباء العالمية رويترز أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي بالتزامن مع هبوط أسعار الدولار الأمريكي بعد زيادة التوترات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى سيطرة قلق العاملين في الاقتصاد على تأثيرات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهر مؤشر العملة الأمريكية الدولار الأمريكي والذي من شأنه أن يعمل على قياس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية المنافسة للدولار، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له منذ ثلاث أشهر مضت خلال جلسة تعاملات خلال يوم الجمعة الماضية في آخر تعاملاته خلال السنة الحالية 2017، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى له منذ أواخر شهر سبتمبر السابق من العام الجاري عند 1307 دولار أمريكي للأونصة الواحدة قبل أن يتراجع.

وقد صرحت وكالة الأنباء العالمية رويترز أن صعود أسعار الذهب العالمية في مجال التعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0,65% ليسجل سعر 1303,11 دولار أمريكي للأونصة الواحدة في آخر جلسة تداول في السوق المالي الأمريكي، وتنهي العام الجاري محققة مكاسب تقدر بنسبة مئوية 13%.

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