المالية تثبت أسعار الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال يناير

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صرحت وزارة المالية في تصريح لها، صباح يوم الأحد الموافق 31/12/2017 أنه مازال سعر الدولار الجمركي ثابتاً عند 16 جنيهاً، وذلك إعتباراً من غداً الأثنين الموافق 1/1/2018 وحتى نهاية شهر يناير، كما أكدت وزارة المالية أيضا أن تثبيت الدولار الجمركى، هو مرتبط إرتباط كامل مع استقرار سعر صرف العملة في أثناء الفترة الماضية، وأيضا يرجع هذا إلى حالة الاستقرار التي تسود الاقتصاد المصرى.

وقد أعلنت وزارة المالية في بيان سابق أنها ثبتت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً من حوالي 3 أشهر، ومن أوائل شهر أكتوبر الماضى وذلك بعد أن تم تخفيضه 25 قرشاً في شهر أغسطس الماضي، وأيضا في شهر سبتمبر.

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و سعر الدولار الجمركي يتم تحديده من قبل وزارة المالية، وهو يستخدم في تحديد قيمة السلع التي تستوردها مصر وأيضا تضاف إليها قيمة الرسوم الجمركية المفروضة علي هذه السلع، والدولار الجمركي هو السعر الذي تقوم وزارة المالية باحتساب تقديرات، وتتم علي الرسوم الجمركية وأيضا الضرائب التي تخص البضائع الواردة من خارج البلاد، وسعر الدولار الجمركي يتغير وفقاً للأسعار التي يتم تداولها في البنوك ، وذلك قبل أن تقوم وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي.

حيث قامت كثير من الشركات وأيضا التجار و المستوردين للسلع بتقديم مطالب كثيرة لتثبيت الدولار الجمركى، وهذا لكي يمنعوا أي تذبذب يخص أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقامت بالفعل وزارة المالية بالاستجابة إلى هذه المطالب، والدولار بصفة عامة يتغير صرفه يوميا تقريبا ولكن الدولار الجمركي والدولار التأميني هو سعر ثابت لفترة محدودة ومعروفة مسبقا، ويتم تثبيت سعر صرف الدولار في أي تعامل جمركي وذلك يكون بقيمة معينة، وايضا لفترة معينة ويتم الإعلان عنه وعن سعره وعن المدة التي سوف يثبت فيها من قبل وزارة المالية، وهذا الأمر جعل بعض المستوردين وأيضا الشركات التي تقوم معظم أعمالها على الاستيراد في حالة ثبات واطمئنان، علي وضعهم المالي في الأسواق المصرية، وأيضا ساعد تثبيت سعر الدولار الجمركي في زيادة العمل وأيضا منع التأثير على حساب الشركات والأرباح الخاصة بها.

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