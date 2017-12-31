تفاصيل أسعار الأراضي السكنية الجديدة بالعاصمة الإدارية

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قامت شركة العاصمة الإدارية بطرح ثاني عروضها للأراضي وذلك في منتصف شهر ديسمبر الحالي، وسوف تكون الأراضي المطروحة للبيع في الحي السكني السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أعلن نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية” مجدي أمين” عن أسعار الأراضي السكنية بالعاصمة الإدارية التي قد تصل إلى 3.8 آلاف جنيه للمتر الواحد، أما ثمن متر الأراضي المتميزة يصل إلى 4.5 آلاف جنيه، مؤكدا أن الفرق بين الأراضي أن الأرض الأولى لها 12% من مساحتها مخصصة للخدمات، أما الأراضي المتميزة فيوجد بها 20% منطقة خدمات.

وأعلن أيضا أن أسعار الأراضي التجارية والإدارية قد تترواح بين 9 و12 ألف جنيه، وهذا في الأحياء السكنية، بينما وصل سعر المتر في حي المال والأعمال إلى 15 ألف جنيه، وقد أكد علي من يرغب في التقدم لحجز قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة إما كان تجاريا أو سكنيا فيلتزم بالإجراءات الآتية: يقوم المتقدم بتقديم طلب بإسم اللواء “أحمد زكي عابدين” والذي يشغل منصب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، يقوم المتقدم بسداد 2% وذلك جدية حجز ويحسب من إجمالي قيمة الأرض المتقدم لشرائها، يقوم المتقدم بتقديم وعرض إعمال الشركة القائم عليها، وأيضا ذكر مشروعاتها السابقة، يقوم المتقدم إلي الأرض بتحديد نشاط الأرض المتقدم إليها والخطط الموضوعة لإستغلالها.

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و علي المتقدم إحضار البطاقة الضريبية، السجل المدني، وسابقة الأعمال، والموقف المالي للشركة، ووسيلة الإتصال التي يتم التوصل إليه عبرها، وأن ينتظر المتقدم عند طرح جديد للأراضي في العاصمة الإدارية وأيضا انتظار استدعاء مسئولين الأراضي حتى يقوموا بإختيار الأرض المناسبة للمشروع المتقدم عليه الأرض، وأن يلتزم المتقدم بسداد 20 من القيمة الإجمالية للأرض المتقدم إليها في خلال شهر واحد، وأن يقوم باستكمال الإجراءات ومستندات التخصيص حتى يقوم بإستخراج القرار الوزاري وذلك سوف يكون بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية.

والعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مدينة عالمية تسعى إلى نقل العاصمة، وخلق فرص كثيرة للعمل والإسكان حتى تعالج مشكلة الإزدحام وأيضا توفير حياة متميزة للتلائم مع النمو السكاني الذي زاد بطريقة كبيرة في القاهرة، وهي أيضا بها أماكن تصلح لجميع مستويات الثقافة والدخل.

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