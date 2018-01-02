رئيس المجتمعات العمرانية: نسعي لتقديم الوحدات في موعدها المحدد

Advertisements

أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير المدن، المهندس عبد المطلب ممدوح، أن خطط التي تقوم بها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والتي هدفها تنفيذ المشروعات في كل أنحاء المدن خلال العام المالي 2017 2018 تحققت بشكل كبير ونسبة مرتفعة وصل إلي 100% من المستهدف الأساسي من تنفيذ الخطط، وذلك حسب التقارير الموضحة حتي يوم 30 من شهر ديسمبر لعام 2017.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه خلال اجتماع قام بعقده مع العديد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، حتى تطرق الحديث نحو منظومة المياه والصرف الصحي، وكيفية تنفيذها في المدن الجديدة، وذكر بعض رؤساء المدن الجديدة بأنه سوف يتم استلام منظومة المياه والصرف الصحي داخل المدن الجديدة خلال أيام، موضحا أنه تم التنسيق مع كبرى شركات المياه والصرف الصحي.

Advertisements

وقام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باستعراض كافة الموضوعات الجديدة حول موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، ومدى أهمية الهيئة لتنفيذ مشروعات الوحدات السكنية علي اكمل وجه وبها كافة المرافق العامة والخدمات التي تسمح للمواطن العيش برغد في تلك المناطق المتميزة، وأشار بأن الهيئة سوف تقوم بالانتهاء من تلك المشروعات في اقرب وقت لكي يقوم المواطنين باستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم.

وقام رئيس الهيئة بتكليف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمرافق الجديدة بضرورة استكمال صرف جميع التعويضات الي كافة شركات المقاولات علي أسرع وقت، كما طالبت بسحب جميع الأعمال من الشركات الغير جادة في تعاملها مع الهيئة وغير قادرة على انجاز مشروع الوحدات السكنية في الوقت المحدد، وسحب ايضا الأعمال من الشركات الغير قادرة علي تنفيذ أي مشروع من المشروعات القومية المكلفة بها.

وعلي جميع الشركات العقارية الالتزام بالانتهاء من كافة المشروعات السكنية بالمدن الجديدة في الميعاد المحدد وذلك ليتم تسليم الوحدات الي الحاجزين في مشروع الإسكان، وذلك وفقا للخطة التي وضعها صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والهيئة.

وخلال الاجتماع قام رئيس الهيئة باستعراض كافة المشاريع ومن أهمها تنفيذ مشروع سكن مصر ونسب المدن، وذكر بأن نسب الإنجاز في بعض المدن لتنفيذ تلك المشروع وصلت إلي 50%، وقام بالتشديد علي الاهتمام بالانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وعلاوة على ذلك الاهتمام بجودة المنتجات المستخدمة في بناء الوحدات السكنية.

اقرا ايضا:

تعرف علي المعلومات الكاملة لحجز الوحدات السكنية