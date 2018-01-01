المملكة العربية السعودية تعلن عن رفع أسعار البنزين والبدء في تطبيق القيمة المضافة

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أعلنت المملكة العربية السعودية في إطار خطتها المقررة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير المزيد من المواد ومصادر الدخل وتزامنا مع بداية العام الجديد، أنها سوف تبدأ في تنفيذ العديد من الإجراءات الإقتصادية الجديدة طبقًا لخطتها الحالية.

ورد أن المملكة العربية السعودية قد أكدت خلال أحدث تصريحاتها الصادرة اليوم الإثنين، أنها سوف تقوم بتنفيذ برنامجها المتعلق بشأن رفع أسعار البنزين في البلاد بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما أكدت على أنه سوف يتم البدء في رفع أسعار الكهرباء ايضًا.

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أكدت وكالة أنباء السعودية “واس”، أنه بالنسبة إلى خطة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المقرر تنفيذها في كافة مناطق السعودية، سوف يتم رفع أسعار البنزين في جميع محطات الوقود بداية من صباح اليوم الإثنين.

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وبالنسبة إلى أسعار البنزين والوقود داخل المملكة العربية السعودية بعد هذه الزيادة الجديدة من المقرر أن يباع لتر البنزين 91 بحوالي 1.37 ريال، بينما سوف يباع لتر بنزين 95 بنحو 2.04 ريال، كما جاء أن لتر الديزل والذي يستخدم فى مجال الصناعة سوف يبلغ حوالي 0.387 ريال، وعلى الرغم من هذه الزيادة لم يتغير سعر لتر الديزل الخاص بالنقل حيث يباع مع العام الجديد بحوالي 0.47 ريال.

أما عن سعر لتر الكيروسين قد وصل إلى نحو 0.64 ريال، كما أكدت الوكالة علي إن الأسعار الجديدة بكافة المناطق سوف تكون شاملة ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل إلى حوالي 5% على جميع السلع والخدمات بداية من العام الجاري.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية سوف تقوم بتطبيق هذه الزيادة الجديدة على التعليم الأهلي المواد الغذائية بالإضافة إلى بعض الخدمات العقارية البنزين والنقل المحلي، وايضًا سوف يتم تنفيذها على الرعاية الصحية في كافة المراكز الخاصة بالمملكة، كما سيضم هذا القرار كلا من الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية.

جاء في إعلان هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التابعة إلى المملكة العربية السعودية أنها مع بداية الشهر الجاري سوف تطبق خطتها الخاصة برفع أسعار الكهرباء، وأنه سوف يتم تطبيقها على المنشآت الصحية والخاصة والاستهلاك السكني والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتجاري والزراعي والمعاهد والمدارس الأهلية.