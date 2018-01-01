وزير البترول: بشائر جديده للمصريين بمناسبة العام الجديد 2018

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خلال بيان لوزير البترول الدكتور طارق الملا، اليوم الاثنين في بداية عام 2018، ذكر فيه بأن العام الجديد سوف يشمل العديد من البشائر والخيرات التي تعزز من الدور العظيم الذي يقوم بها قطاع البترول من أجل دعم الاقتصاد القومي ومن شأنه تحقيق أقصى تطلعات الشعب المصري العظيم للوصول إلي أعلي مستوي في الاقتصاد المصري وصول الدولة الي مستقبل مشرق.

ووفقا للبيان الذي صرح به وزير البترول، أكد فيه بأن البشائر الجديدة تتضمن طرح مزايدات عالمية ويتم البحث عن مناطق البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر الاحمر ومنطقة جنوب مصر وايضا البحث عن البترول في المياه المصرية، وذلك عقب الانتهاء من المشاريع الخاصة لتجميع البيانات الجيوفيزيائية في تلك المناطق التي سوف يتم الحفر فيها والبحث عن البترول والغاز الطبيعي.

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واكد وزير البترول بأن عام 2018، سوف يشهد العديد من تحقيقات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر، وعقب الانتهاء من عدة مشاريع مكثفة لتنمية حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرا.

والجدير بالذكر بأن المشروعات تشمل استكمال المرحلة الثانية من مشروعات تنمية الحقول مثل حقول غرب البحر المتوسط”حقل جيزة، وحقل فيوم” وتنمية حقول شمال الإسكندرية، وعقب الانتهاء من المراحل الأخيرة في مشاريع تنمية حقل اتول للغاز الطبيعي الموجود في شمال دمياط.

وذكر أيضا بأن الوزارة مستمرة في تنمية الحقول الأخرى، مثل حقل نورس بدلتا النيل، وتبذل أقصى جهودها للاسراع في تنمية مشاريع الكشف عن الغاز الطبيعي في شمال دمياط البحرية بحقل القطامية الضحلة.

وذكر الملا أن الوزارة تعمل علي اصدار اكثر من 12 اتفاقية بترولية جديدة، مؤكدا أنها باجمالي استثمارات وصل الحد الأدنى الي 433 مليون دولار، بالإضافة إلي الاتفاقيات الأخرى التي يتم عمل عليها المزايدات التي سوف تقوم الوزارة بطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد بأن العام الجديد سيشهد العديد من مشروعات التابعة للشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، بالإضافة إلي مشروع توسعات معمل تكرير ميدور للعمل من المنتجات البترولية، وذلك ليتم استكمال المرحلة الثانية من المشروع، وذلك طبقا البيان الصادر من الوزير.

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