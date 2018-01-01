ارتفاع جديد فى عملة البيتكوين مع بداية العام المالي الجديد

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في اطار الارتفاعات المتتالية التي اتخذتها عملة البيتكوين في طريق تعاملاتها الإلكترونية الأخيرة، أعلنت بعض المصادر الرسمية أنه قد ارتفعت اسعار العملة الإلكترونية خلال تعاملاتها فى اخر 24 ساعة، حيث وصل هذا الارتفاع إلى حوالي 6.6%، لتستمر العملة الرقمية في إثارة الجدل من جديد حول تقلباتها السريعة والقوية التي تظهر في تعاملاتها اليومية داخل سوق تعاملات العملة الافتراضية.

جدير بالذكر أنه قد قامت منصة “كوين ماركت كاب”، بالإعلان في أحدث تصريحاتها أن سعر بيتكوين قد بلغ حاليا 13.9 ألف دولار وذلك فى تعاملاته التي قد جرت في تمام الساعة 8.55 بتوقيت جرينتش، حيث أكد على انعاش تعاملات العملة الرقمية خاصة بعد أن هبطت قيمة تداول العملة الافتراضية خلال الأيام الماضية تي انها قد وصلت إلى حوالي 20 ألف دولار أمريكي خلال عمليات الشهر الماضي.

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تعد عملة “بيتكوين” والتي قد اشتهرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بين الأوساط الإقتصادية هي عملة رقمية تعتمد فى المقام الأول على التشفير، كما أنه يطلق عليها لقب “عملة لا مركزية”، وهو الأمر الذي يدل على أنه لا يمكن أن يتم التحكم بها على الإطلاق إلا بواسطة مستخدميها فقط.

كما ورد أن العملة الرقمية لا تخضع إلى وجود أي رقيب عليه بأي حال، حيث أنها ليست تتعامل طبقا للقوانين السوقية المعتادة والمستخدمة مع غيرها من العملات التي توجد في كافة بنوك ومصارف دول العالم مثل “حكومة أو مصرف مركزي”.

كما أكد العديد من الخبراء أن عملة البيتكوين تعد أحد العملات التي لا تملك رقم متسلسل حيث أنها تعد من ضمن العملات الرقمية المشفرة، كما أنها لا تخضع ايضًا في تعاملاتها اليومية وعلى مدار الساعة إلى سيطرة الحكومات بل أنه يتم التعامل معها بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت فقط ولا يتم التعامل معها يدويا او من خلال بنوك معتمة على أرض الواقع كالبنوك والمصارف الموجودة في كافة الدول.