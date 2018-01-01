اهم وأخر أخبار مصر الاقتصادية وأبرزها أراضي العاصمة الادارية الجديدة

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نقدم لحضراتكم أهم الأخبار الخاصة بالاقتصاد بالمصري وجاء أبرزها ملخص عن حال سعر الدولار بنهاية العام المنصرم 2017 ، جاء بها أيضاً المستندات المطلوبة لحجز قطع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

المستندات المطلوبة لحجز قطع الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

ننشر المستندات والأوراق اللازمة للتقديم فى حجز قطع الأراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك عقب إعلان شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن طرح قطع أراضى المرحلة الثانية بالعاصمة في منطقة الحي السكني السابع سواء كانت هذه الأراضي لتشييد وحدة سكنية أو محل تجاري أو لاستخدامها في أغراض متعددة مثل المشروعات الطبية أو التعليمية.

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تراجع سعر الدولار في نهاية عام 2017:

في نهاية عام 2017 شهد سوق الصرف الرسمي تراجع ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي في الأسواق الرسمية ” البنوك ” حيث أصبح سعر شراء الدولار في بنك مصر 17.66 جنيها و 17.76 جنيها للبيع وبذلك يكون سجل تراجع 10 قروش بينما أصبح سعر شراء الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 17.67 جنيها وسعر بيعه 17.77 جنيها.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قد طبق قرار تحرير سعر صرف العملة الأجنبية في شهر نوفمبر 2016 بمنح البنوك حرية تحديد سعر الصرف دون التدخل في ذلك.

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الثروة الداجنة: تراجع الإقبال على شراء الدواجن رغم الاحتفال بأعياد الميلاد :

صرح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد أن سوق الدواجن يشهد إقبال ضعيف فى حركة البيع والشراء على الرغم من ثبات أسعار الدواجن فى الفترة الراهنة عند سعر 24 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة أن الطيور متوفرة بشكل كبير وبأسعار مميزة للغاية في أماكن بيعها مثل المحلات التجارية والمجازر ولكن الإقبال على الشراء محدود للغاية علي الرغم من أنها فترة الاحتفالات بعيد الميلاد.

وأضاف رئيس الشعبة بشأن أسعار الدواجن خلال عام 2018 أنه لا يمكن التنبؤ بالأسعار خلال الفترة الراهنة.

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انخفاض العائد على سندات الخزانة:

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية عن انخفاض أسعار الفائدة المقررة علي سندات الخزانة خلال مزاد البنك المركزي المصري حيث بلغ عطاء علي مدار 5 سنوات نحو 15.856% بينما بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة على مدار 10 سنوات حوالي 16.025% .

ويذكر أن البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية طرح عدد من سندات خزانة الحكومة بلغت قيمتها الإجمالية 2.25 مليار جنيه.