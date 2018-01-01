تعرف على تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الماضي 2017

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تابع موقع مصر 365 اضطراب وعدم استقرار في تعاملات الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تحولات كبيرة جداَّ خلال عام 2017، في حين أن الدولار الأمريكي كان يمثل البطل الرئيسي في الغلاء الذي بلغ إلى قمته منذ أكثر من ثلاثين عام مضى.

توقع العديد من المحللين في المجال الاقتصادي أن النصف الأول من العام السابق 2017، ونصفه الثاني كان من المتوقع أن يشهد تراجع كبير في أسعار الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه” إلا أن هذا التوقع تبدد مع مرور الوقت بين ارتفاع إلى جانب انخفاض في أسعار الدولار الأمريكي، وتم انتهاء العام السابق 2017 والدولار الأمريكي يقارب من ثمانية عشر جنيه في أسواق الصرف مقابل الجنيه المصري.

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وشهدت أسعار الدولار الأمريكي في أسواق الصرف أمام العملة المصرية الجنيه في البنوك المصرية حالة من عدم الثبات وعدم الاستقرار منذ أن تم تعويم العملة المصرية الجنيه، ففي شهر يناير السابق لعام 2017 قد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18,75 جنيه في جميع البنوك المصري في السوق الصرافة الرسمي.

أما خلال شهر فبراير فقد سجل سعر الدولار الأمريكي 17,01 جنيه مصري، أما في شهر مارس من عام 2017 فقد سجل سعر الدولار الأمريكي في سوق الصرف أمام الجنيه المصرية 17,75 جنيه مصري، أما في شهر أبريل للعام السابق 2017 فقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18,13 جنيه، وفي شهر مايو 2017 سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 18,13 جنيه، إما في شهر يونيو 2017 فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 18,14 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال شهر سبتمبر من العام السابق 2017 فقد سجل 17,71 جنيه، وفي شهر أكتوبر فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 17,70 جنيه مصري، وفي شهر نوفمبر من العام السابق 2017 فقد سجل سعر صرف الدولار حوالي 17,71 جنيه مصري، أما خلال شهر ديسمبر فقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 17,85 جنيه مصري.

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