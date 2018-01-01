سعر الذهب اليوم وتوقعات أسعار الذهب في مصر خلال عام 2018

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تابع موقع مصر 365 حالة من التباين الكبير في أسعار الذهب خلال العام الماضي 2017، وتعود حالة عدم استقرار أسعار الذهب خلال العام السابق بسبب تأثره بأسعار الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، إلى جانب ارتباطه بأسعار الذهب العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اعلى مستوى له خلال شهر سبتمبر السابق حيث سجل حوالي 645 جنيه.

وقد أعلنت بيانات البنك المركزي المصري أن أسعار الذهب في الدولة المصرية كالتالي سعر جرام الذهب عيار 21 قد بدأ العام الجديد بمتوسط سعر 632,4 جنيه مصري، وفي الأسواق العالمية فقد سجلت أسعار الذهب أكبر زيادة في الأسعار السنوية خلال سبع سنوات مضت خلال العام السابق 2017، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر مضت، مساء يوم الجمعة الماضية خلال أخر تعاملاتها في عام 2017.

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وسجلت المعاملات الفورية لأسعار الذهب صعود بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,65% أي ما يعادل 1303,11 دولار أمريكي للأوقية الواحدة من الذهب في آخر جلسة تداول لها في السوق المالي الأمريكي، وسجلت أسعار الذهب زيادة تقدر بنسبة مئوية خلال العام السابق 2017 تقدر 13% بحسب ما تم الإعلان عنه من بيانات بشأن أسعار الذهب من وكالة الأنباء العالمية “رويترز”.

سعر الذهب اليوم “جدول محدث لحظياً”

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 726 إلى 728 عيار 22 665 إلى 667 عيار 21 635 إلى 637 عيار 18 544 إلى 546 عيار 14 423 إلى 425 عيار 12 363 إلى 364 الاونصة 22,570 إلى 22,641 الجنيه الذهب 5,080 إلى 5,096 الكيلو 725,714 إلى 728,000

وأعلن رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري رفيق العباسي أن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية قد تأثرت البورصة العالمية للذهب، وكذلك يرتبط بأسعار الدولار الأمريكي في الدولة المصرية، وأشار أنه قد بدأ العام الجديد 2018 بأسعار الذهب تبلغ 1200 دولار أمريكي للأوقية الذهب الواحدة، وبعد أن انهت العام السابق 2017 بسعر يبلغ حوالي 1300 دولار أمريكي للأوقية الذهب الواحدة.

وأعلن “رفيق العباسي” أن ثبات سعر الدولار الأمريكي خلال العام السابق 2017، قد ساهم وبشكل كبير في استقرار أسعار الذهب وعدم ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، وأضاف أن سعر الدولار الأمريكي قد استقر خلال عام 2017 فيما بين 17 إلى 18 مقابل الجنيه المصري تبعاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصرية.

وأضاف رفيق العباسي أنه من السعر المتوقع بأسعار الذهب خلال العام الجديد 2018 حيث أنه مرتبط بأسعار الذهب العالمية وسعر الدولار الأمريكي، وأضاف أن سعر الذهب العالمي متعلق بالأحداث الاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم.

أقرا المزيد الذهب يرتفع في آخر تعاملاته خلال 2017 ليسجل أكبر زيادة سنوية منذ 7 سنوات