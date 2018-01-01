السعودية والإمارات وتونس يفاجئون المواطنين بتطبيق القيمة المضافة ببداية 2018

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تابع موقع مصر 365 المفاجأة الغير سارة التي حملتها السنة الجديد 2018 على جميع مواطني دولة الإمارات ودولة تونس، والمملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم الموافق يوم الاثنين الأول من شهر يناير الجاري لعام 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى خمسة في المئة على جميع الخدمات والسلع.

ويأتي القرار الإماراتي والقرار السعودي في إطار العمل على تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها مع “مجلس التعاون الخليجي” على تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام الجديد 2018، وسمحت الاتفاقية الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق قيمة الضريبة المضافة إلى جانب العديد من القرارات الاقتصادية الأخرى.

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وقد أعلنت البحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى دولة الكويت عن تأجيلها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى بداية العام القادم 2019، وقد قامت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بتقدير ما ستجنيه الدولة من خلال تطبيق قيمة الضريبة المضافة والتي قدرتها بحوالي ثلاثة وعشرين مليار ريال سعودي خلال العام الحالي 2018، بسبب ما تم الإعلان عنه من بيانات من وزارة المالية السعودية.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد توقعت أن تبلغ إجمالي إيرادات تطبيقها لقيمة الضريبة المضافة على حوالي اثنى عشر مليار درهم إماراتي خلال العام المالي الجاري 2018، وتقوم المملكة العربية السعودية على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية إلى جانب النقل المحلي وكذلك على أسعار البنزين إلى جانب بعض الخدمات العقارية وخدمات التعليم الأهلي، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية إلى جانب الخدمات الإلكترونية.

أما بالنسبة إلى دولة الإمارات فقد أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة على معظم الخدمات وكذلك المعاملات إلى جانب معظم السلع في الدولة بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية بالإمارات، وقد قررت كل من تونس والسعودية أن ترفع أسعار البنزين والوقود في أول أيام العام الجديد 2018، وجاء قرارات المسؤولين في السعودية لجميع المواطنين بإصدار قرار زيادة أسعار البنزين في صباح أول أيام السنة بنسب تصل إلى 126% على بعض المنتجات والسلع والخدمات.

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