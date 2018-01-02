وزير التموين: خطة لتغير منظومة الخبز… و 75 جنيها لكل مواطن بالشهر

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اكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تسعي إلي تغيير منظومة الخبز، وتعمل علي وضع خطة جديدة ليتم ادخال منظومة الخبز ” رغيف العيش” من ضمن الدعم النقدي وليس الدعم العيني، وذلك وفقا لخطط الحكومة التي سوف تقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تضمن الخطط المستقبلية التحويل كافة المنظومات الي الدعم النقدي بشكل كامل.

والجدير بالذكر بأن مصر تصرف من الخبز المدعم لكل مواطن حوالي 150 رغيفا شهريا، وذلك منذ بدء العمل علي توزيع الخبز بالبطاقات الذكية، وذلك في أبريل لعام 2014.

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وكشف وزير التموين في تصريح له قام بالتصريح بيه عبر المواقع الإلكترونية، وأوضح فية بأن الوزارة تعتمد على صرف قيمة الدعم النقدي لرغيف العيش للمواطن بشكل مباشر، وأوضح خلال تصريحه بأن كل مواطن لديه 150 رغيف عيش شهريا، المواطن يقوم بشرائه ب 5 قروش فقط، والحكومة تقوم بدعم الرغيف ب 50 قرشا.

والوزارة تسعى إلى تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي، لكي يستفاد بيه المواطن بمعنى أن كل مواطن ياخذ قيمة الدعم المخصص لة في عدد الأرصفة المسموحة له في الشهر فيحصل المواطن علي مبلغ بقيمة 75 جنيها شهرياً.

وأشار وزير التموين، بأن المنظومة الجديدة متشابهة مع منظومة التموين التي تطبق في الوقت الحالي، وفي حين توفير المواطن في حصته لرغيف الخبز يقوم باستبدال النقاط بمنتجات غذائية وسلع أخرى.

وذكر وزير التموين بأن رغيف العيش وزنه 100 جرام أي عشرة أرغفة تساوي كيلو والعشرة أرغفة ب 50 قرشا، موضحا بأن لا يوجد شئ في مصر سعر الكيلو له بخمسين قرشا، غير أن المواطن يقوم بتنشيف الخبز وبيعه بسعر أعلى علف للطيور.

وذكر المصيلحي أن الهدف الرئيسي الوزارة هو وصول الدعم الي مستحقيه، فيقوم المواطن بشراء رغيف الخبز بثمنه الحقيقي وهو 55 قرش، لكن المواطن يتحمل من ثمنة 5 قروش فقط، وبالتالي سيكون حصل على 50 قرشا دعم نقدي عن كل رغيف.

وتتطلع الوزارة إلى أن يصل الدعم الي المواطن في صورة كاش، ويقوم باستبدال النقاط بالسلع، ولكن تخشى الوزارة من هذا القرار لكي لا يقوم المواطن بتوجيه هذه الأموال في أمور تضر بصحة المواطن، فبذلك يحصل المواطن علي 10 قروش مقابل كل رغيف لن يقوم بشرائه، وهذا النظام الجديد يحتاج الي الكثير من المناقشات من قبل أصحاب المصلحة والبرلمان ووزير المالية.

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