التموين تطرح 20 سلعة بأسعار منخفضة خلال الشهر الجاري

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خصصت وزارة التموين قائمة تتضمن 20 سلعة تصرف من منافذ المجمعات الاستهلاكية و بقالي التموين بداية من اليوم الاثنين خلال شهر يناير الجاري عقب دفع البقالين ربع قيمة سلع البطاقات التموينية.

وقد أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين الدكتور علاء الدين فهمي أن الوزارة وفرت السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يناير الجاري في جميع منافذ التوزيع و بقالي التموين حتى توزع على حاملي البطاقات التموينية وخاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة بالإضافة إلي عدد من السلع الأخري.

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وقد شملت قائمة الوزارة عدد من السلع الغذائية من ضمنها صرف كيلو السكر بسعر 9.5 جنيهات وتوفر كيلو الأرز البلدي بسعر 6.5 جنيهات وكيس المكرونة ب 225 قرشا وسعر عبوة الزيت 800 مللي جرام بسعر 14 جنيه بينما يتوفر عبوة زيت تحيا مصر لتر بسعر 20 جنيها، ونصف كيلو عدس أصفر بسعر 10 جنيهات وكيلو العدس بسعر 20 جنيها وكيلو الفول بسعر 9 جنيهات.

في حين تضمنت القائمة السلع الاخرى مثل علبة جبنه دومتى ربع كيلو بسعر 5,25 جنيها ونفس نوع الجبنه عبوة 500 جرام بسعر 10.25 جنيه، ويصرف كيلو مسحوق اتوماتيك بسعر 15,75 جنيها بينما كيلو مسحوق عادي بسعر 10.5 جنيهات، ونوعين من الصابون بحجم 125 جرام التواليت بسعر 5.5 جنيهات والغسيل بسعر 225 قرشا.

وقد انخفض سعر عبوة زيت تحيا مصر 50 قرشا بمقررات شهر يناير 2018 تنفيذا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فأصبح سعره 20 جنيها للعبوة واحد لتر لجميع بطاقات التموين وفي جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة المصرية والعامة.

وقامت وزارة التموين اليوم بتفعيل خدمة جديدة وهي امكانية المواطن استخراج بطاقات تموين سواء كانت بدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعي من أي مكتب تموين بالمحافظة بدلا من التوجه إلي مكتب التموين التابع له محل إقامة المواطن إلى جانب تطبيق خدمة الرسائل القصيرة بالهاتف لاستخراج البطاقات التموينية بهدف تسهيل على المواطن إجراءات استخراجها.

ونقلت الوزارة قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية من الشركات المتخصصة لاستخراج البطاقات التموينية إلي مقر ديوان الوزارة بهدف حظر التلاعب وغير بيانات المستفيدين سواء كانت إضافة أو حذف أي مواطن مقيد بالبطاقات.

وأوضحت الوزارة أنها سوف تحدد للشركات المنفذة للبطاقات التموينية قيمة السلع التموينية بحسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية دون حذف أو إضافة أي فرد.

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