برلماني يعلن الحكومة جادة في زيادة أسعار توريد محصولي البنجر وقصب السكر

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تابع موقع مصر 365 التصريحات تم الإعلان عنها منذ فترة قليلة والتي أسفرت عنها اجتماع مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور “علي عبدالعال” مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، ورئيس ائتلاف دعم مصر النائب “محمد السويدي” ورئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري البرلماني “هشام الشعيني”، بصحبة كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، ووزير التموين والتجارة الدكتور “علي المصيلحي”، ووزير المالية “عمرو الجارحي”.

وتم الاجتماع لبحث مسألة زياد أسعار توريد محصول البنجر، وكذلك زيادة أسعار محصول قصب السكر، وقد أعلن رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري النائب “هشام الشعيني” إن اجتماع اليوم الموافق الاثنين الأول من شهر يناير لعام 2018، كان بمثابة استئناف المفاوضات التي تم منذ فترة بخصوص العمل على رفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر.

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وأضاف “هشام الشعيني” أن الجلسة التي تم خلاها إجراء المفاوضات سوف يتم عرض جميع نتائجها على المجموعة الاقتصادية، وأكد أن وجود المهندس “مصطفى مدبولي” وهو القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من وزراء الحكومة تدل على جدية الحكومة المصرية في العمل على رفع أسعار توريد محصولي البنجر، وقصب السكر من أجل الوقوف إلى جوار الفلاح المصري.

وقد أضاف “هشام الشعيني” أن المفاوضات على رفع أسعار محصول البنجر وقصب السكر تعد على قائمة “لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري” في الفترة الحالية، أكد على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية بشأن زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية وخصوصا محصولي البنجر وقصب السكر، ليتم اتخاذ قرار فعلي في أقرب وقت.

وأشار هشام الشعيني أن اللجنة البرلمانية قد طلب برفع أسعار توريد البنجر ليصل إلى ستمائة جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى رفع سعر توريد قصب السكر ليسجل ثمانمائة وخمسين جنيه مصري للطن الواحد من القصب، بحسب ما جاء في المذكرة الاسترشادية التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب المصري، وتم عقد اجتماع مع الدكتور علي عبدالعال مغلق، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وخصوصاً أن إدراج الزيادة على المحاصيل الزراعية أصبحت ضرورة ملحة بعد رفع أسعار التكلفة الإنتاجية الزراعية للفدان.

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