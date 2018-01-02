توقعات سعر الدولار خلال 2018 كما أعلنها خبراء بنوك الاستثمار

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يعتبر الدولار من أهم العملات الذي تتحكم في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي الإقتصاد المصري بشكل خاص، ومع بداية العام الجديد يترقب الكثير من الأشخاص الأسعار التي سوف يصل لها الدولار، وخاصة بعد قرار رئيس البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري وهو بإتاحة الحرية الكاملة للبتوك بتحديد سعر الدولار على حسب العرض والطلب داخل البنك.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن سعر صرف الدولار قد بدأ في عام 2017 عند مستوى 18.38 جنية وأنتهي في آخرها عند متوسط 17.70 جنيه حيث تراجع في نهاية العام إلى نحو 3.3%، كما أنه من المنتظر أن تتراوح أسعار الدولار في العام الجديد 2018 ما بين 17.5 الي 18.6 جنيه داخل البنوك، وذلك حسب توقعات العديد من البنوك الخاصة بالاستثمار.

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جاءت توقعات سعر الدولار من وكالة “ستاندرد آند بورز” بالعديد من التوقعات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية، وهي تعتبر الأكثر تشاؤماً لأسعار الدولار وتوقعت أن تصل إلى أعلى مستوى وهو 19.5 جنيه في نهاية العام المالي الحالي وهو “30 يونيو 2018”.

وجاءت أيضاً توقعات بنك الاستثمار “فاروس” خلال تقرير له بأن سعر الدولار سوف يصل الي 18.60 خلال العام المالي الجديد، وهذا بالمقارنة مع متوسط سعر الدولار الحالي وهو 17.70 جنيه ، وأكدت بأن سعر الدولار سوف يواصل ارتفاعه ليصل الي 19.8 جنيه في عام 2019/2020.

كما أكد أحد المحللين الاقتصاديين داخل شركة “سي آي أسيت مانجمنت”، بأن متوسط سعر الدولار في عام 2018 لم ولن يبتعد كثيراً عن المستويات التي شهدها في أخر العام الماضي وتوقع أيضاً أنه سوف يستقر ما بين 17 أو 18 جنيهاً، وأيضاً جائت توقعات سعر الدولار لكبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار “أرقام كابيتال” ريهام الدسوقي، بأن يتراوح متوسط سعر الدولار يكون ما بين 16.5 و 18 جنيهاً خلال العام الجديد، وأيضاً سعر الدولار سوف يتراجع إلى 16 جنيهاً عندما تعود السياحة وخاصة السياح الروس إلى مصر.

كما جائت توقعات المحلل الاقتصادي داخل بنك الاستثمار “سي أي كابيتال” هاني فرحات بأن سعر الدولار في عام 2018 سوف يصل إلى مستوى 16.8 جنيه وهذا ما توقعه الكثير من الاقتصاديين الذين يقدمون آراءهم الاقتصادية لهذا العام.

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