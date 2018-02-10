توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 19.50 في هذا الموعد.. وأخرى سيظل عند نفس المستوي

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يعد الدولار من أهم العملات الذي تتحكم في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي الاقتصاد المصري بشكل خاص، هذا ويترقب الجميع بحذر اسعار الدولار، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وذلك بإتاحة الحرية الكاملة للبنوك بتحديد سعر الدولار حسب العرض والطلب داخل البنك.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن سعر الدولار قد بدأ في عام 2017 عند مستوى 18.38 جنية وانتهي في آخرها عند متوسط 17.70 جنيه حيث تراجع في نهاية العام إلى نحو 3.3%، كما أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الدولار في العام الحالي 2018 ما بين 17.5 إلى 18.6 جنيه داخل البنوك، وذلك حسب توقعات العديد من خبراء بنوك الاستثمار.

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حيث أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” عن توقعاتها بشأن سعر الدولار، وجاء مفاده أن تصل اسعار الدولار الي أعلى مستوى وهو 19.5 جنيه في نهاية العام المالي الحالي وبالتحديد يوم “30 يونيو 2018”.

وجاءت أيضاً توقعات بنك الاستثمار “فاروس” خلال تقرير له بأن سعر الدولار سوف يصل إلى 18.60 خلال العام المالي الحالي، وأكدت أن سعر الدولار سوف يواصل ارتفاعه ليصل إلى 19.8 جنيه في عام 2019/2020.

كما أكد أحد المحللين الاقتصاديين داخل شركة “سي آي أسيت مانجمنت“، بأن متوسط سعر الدولار في عام 2018 لم ولن يبتعد كثيراً عن المستويات التي شهدها في أخر العام الماضي وتوقع أيضاً أنه سوف يستقر ما بين 17.50 إلى 18 جنيهاً.

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