البنك المركزى الإنجليزي يعتزم إصدار عملة مشابهة لعملة البيتكوين

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يعتزم البنك المركزي الإنجليزي، القيام بإصدار عملة رقمية مشفرة تتشابه الى حد كبير مع عملة “بيتكوين” خلال العام الحالي، وذلك وفقا لما نشره عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية، ونشرت صحيفة “تيلجرام” إن أحد الوحدات البحثية التى أنشأها البنك المركزى الانجليزى قامت بدراسة إمكانية إدخال عملة مشفرة مرتبطة بالاسترليني.

وإذا تمت الموافقة عليها، فإن العملة الافتراضية التي سيعمل البنك على إصدارها من شانها أن تسهل الطريق لإحداث تغيير جذرى فى البنوك والمصارف البريطانية، وأضافت الصحيفة أن الهدف وراء صناعة العملة الرقمية والتي من المرجح أن يتم إصدارها عن بنك إنجلترا هو أن تساعد المواطنين البريطانيين فى المحافظة على أموالهم فى التداول بشكل رقمي مع البنك المركزي نفسه والابتعاد عن نظام التجزئة المصرفية المعهود .

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ومن المنتظر بصدور هذه العملة الرقمية أن تحدث صفقات من العيار الثقيل شراء المنازل في أقل وقت ممكن ولا يتعدى ثواني، وقال المتحدث الرسمى بأسم بنك إنجلترا، إن وحدة البحوث بالبنك المركزى تعتزم إصدار تقريرها خلال 12 شهراً من الان حول كيفية إصدار هذه العملة.

وعمل البنك المركزي الإنجليزي خلال الفترة الماضية على تجربة تكنولوجيا التعامل الرقمي باستخدام تلك التكنولوجيا التي تدعم عملات “بيتكوين” وغيرها من العملات الرقمية.وتعتبر عملة “بيتكوين” هي عملة رقمية اعتمدت فى رواجها على التشفير.

فهي لا تعتمد على الغطاء الذهبى كما هو المعتاد، وتعد أيضا عملة لا مركزية،وهو ما يعنى أن التحكم فيها لا يتم الا من خلال مستخدميها، ولا تخضع أيضاً إلى رقابة معينة مثل حكومة أو بنوك مركزية كسائر العملات الموجودة في العالم.

وتتضمن خصائص هذه العملات الرقمية المشفرة، عدم احتوائها على رقما متسلسلا ويكون التعامل بها فقط من خلال شبكة الإنترنت ، أيضا تتميز عملة البيتكوين بسرعة التداول وانخفاض الرسوم فى المعاملات ، أيضا من بين الخصائص أن عمليات البيع والشراء تتم فى سرية بالغة ولا يمكن لأحد أن يراقبها أو يتدخل فيها وهو ما أفقد البنوك والحكومات سيطرته عليها.

ولا يمكنها أن تعاني من التضخم كما يحدث فى باقى العملات، وذلك نظرا لقلة الصادر منها فى التداول وهو ما كان متعمدا من قبل مخترع العملة “ساتوشي ناكاموتو “، ومن الملاحظ ان سعر عملة بتكوين يتواصل فى الارتفاع خاصة خلال هذه الأيام مع زيادة الإقبال عليها.

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