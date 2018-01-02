اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 2/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 2/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

مع مطلع العام الجديد مازالت اسعار الحديد والاسمنت داخل سوق البناء والتعمير تشهد بعض الإستقرار المؤقت ثم تعاود إلى التذبذب من جديد مع وجود العديد من التوقعات المشيرة إلى وجود  تحركات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد طبقا لخطة الحكومة في استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي داخل الأسواق المصرية.

جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى سعر طن الحديد قد شهد ثبات جديد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ورد من تعاملات يوم امس بالإضافة إلى الأيام الماضية، ليعاكس في ذلك سعر الاسمنت في السوق المحلي والذي قد شهد اختلاف في تعاملاته بالأسواق.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

استقبلت أسعار الأسمنت فى العام الجديد داخل الأسواق المصرية بتذبذب جديد فى تعاملات البيع والشراء، حيث شهد سعر الأسمنت اختلاف ما بين الارتفاع أو الاستقرار وحتي الانخفاض في تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير اليوم، فقد جاء أن سعر الأسمنت البورتلاندي قد ظهر فى تعاملاته عدم استقرار داخل السوق المحلي.

وقد ارتفع سعر الاسمنت البورتلاندي وسعر الاسمنت المقاوم في بعض الشركات المنتجة بينما استقر بعض أسعار الشركات الأخرى مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس، كما أكد الخبراء والمهتمين بسوق البناء والتعمير في البلاد أن هناك احتمالية أن يشهد سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الاسمنت المقاوم داخل الشركات ارتفاع جديد خلال الفترة القادمة وسط موجة من عدم الاستقرار الأسعار بشكل عام داخل السوق.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح940 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير908 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة890 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري898 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص910 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان890 جنيه
أسمنت العريشالعسكري893 جنيه
أسمنت سيناءسيناء900 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس923 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة923 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان923 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف900 جنيه
السويديالسويدي923 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي900 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله890 جنيه
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الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار965 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر955 جنيه
السويديالسويدي المقاوم958 جنيه
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جاء فى تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد شهد عدم استقرار فى تعاملاته خلال الفترة الماضية ولكن عاد من جديد ليشهد استقرار مؤقت في تعاملات اليوم وسط استمرار تخوفات الخبراء من ارتفاعه داخل الشركات المنتجة له فى الفترة الحالية.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان840 جنيه
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مازال سعر الاسمنت الابيض فى الاسواق المصرية مستقرًا في تعاملات البيع والشراء ولم يتأثر  خلال الايام السابقة بموجة الارتفاعات التي شهدتها الاسواق المصرية.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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