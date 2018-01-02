اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 2/1/2018.. سعر الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية

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مع مطلع العام الجديد مازالت اسعار الحديد والاسمنت داخل سوق البناء والتعمير تشهد بعض الإستقرار المؤقت ثم تعاود إلى التذبذب من جديد مع وجود العديد من التوقعات المشيرة إلى وجود تحركات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة القادمة وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد طبقا لخطة الحكومة في استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي داخل الأسواق المصرية.

جاء في تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى سعر طن الحديد قد شهد ثبات جديد فى تعاملات البيع والشراء التي جرت داخل سوق البناء والتعمير مقارنة بما ورد من تعاملات يوم امس بالإضافة إلى الأيام الماضية، ليعاكس في ذلك سعر الاسمنت في السوق المحلي والذي قد شهد اختلاف في تعاملاته بالأسواق.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

استقبلت أسعار الأسمنت فى العام الجديد داخل الأسواق المصرية بتذبذب جديد فى تعاملات البيع والشراء، حيث شهد سعر الأسمنت اختلاف ما بين الارتفاع أو الاستقرار وحتي الانخفاض في تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير اليوم، فقد جاء أن سعر الأسمنت البورتلاندي قد ظهر فى تعاملاته عدم استقرار داخل السوق المحلي.

وقد ارتفع سعر الاسمنت البورتلاندي وسعر الاسمنت المقاوم في بعض الشركات المنتجة بينما استقر بعض أسعار الشركات الأخرى مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس، كما أكد الخبراء والمهتمين بسوق البناء والتعمير في البلاد أن هناك احتمالية أن يشهد سعر الأسمنت البورتلاندي وسعر الاسمنت المقاوم داخل الشركات ارتفاع جديد خلال الفترة القادمة وسط موجة من عدم الاستقرار الأسعار بشكل عام داخل السوق.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 940 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 908 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 890 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 898 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 910 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 890 جنيه أسمنت العريش العسكري 893 جنيه أسمنت سيناء سيناء 900 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 923 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 923 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 923 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 900 جنيه السويدي السويدي 923 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 900 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 890 جنيه

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 980 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 965 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 955 جنيه السويدي السويدي المقاوم 958 جنيه

جاء فى تصريحات خبراء الاقتصاد أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد شهد عدم استقرار فى تعاملاته خلال الفترة الماضية ولكن عاد من جديد ليشهد استقرار مؤقت في تعاملات اليوم وسط استمرار تخوفات الخبراء من ارتفاعه داخل الشركات المنتجة له فى الفترة الحالية.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 840 جنيه

مازال سعر الاسمنت الابيض فى الاسواق المصرية مستقرًا في تعاملات البيع والشراء ولم يتأثر خلال الايام السابقة بموجة الارتفاعات التي شهدتها الاسواق المصرية.