أسعار اللحوم والدواجن اليوم الاحد 7/1/2018 في الأسواق المصرية

Advertisements

أن أسعار الدواجن في صعود مستمر منذ فترات طويل وهذا يشكل عبئاً كبير على المواطن المصري البسيطة تعرف على كل أسعار الدواجن في السوق أعلنت اليوم 7/1/2018 بورصة الدواجن عن إرتفاع مستمر في سعر الدواجن بكل انواعها بدايتاً من الكتاكيت والفراخ البيضاء والفراخ البلدي والبط والرومي وسوف نعرض لكل في هذا المقال المهم وأن تعرف على كل أسعار الدواجن في السوق اليوم لأن ارتفاع البورصة وارتفاع الدولار هما السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواجن.

وقد جاء في قائمة أسعار الدواجن اليوم الاحد 7/1/2018، أن أسعار الفراخ الأبيض تتراوح ما بين 21 إلى 21.50 للكيلو، وأن سعر الفراخ البلدي تتراوح سعرها ما بين 29 إلى 29.50 للكيلو، وبالنسبة إلى سعر الكتكوت الابيض ويكون سعره من “2 إلى 2.50″للكتكوت الواحد، وعن سعر الكتكوت الساسو من”2 إلى 2.50″للكتكوت الواحد، وقد جاء أن سعر الكتكوت البلدي قد وصل سعره إلى حوالي 1.85 إلى 2.35″للكتكوت الواحد، سعر الفراخ الساسو ويتراوح سعرها في الأسواق اليوم من 26.إلى 26.50 جنيه للكيلو.

Advertisements

من جهة أخرى وصلت أسعار البط والبيض في السوق اليوم 7/1/2018، حيث يتراوح سعر الكيلو للبط المسكوفي في السوق اليوم من 15.إلى 15.50 للكيلو الواحد، وبالنسبة إلى سعر البط مولارد يتراوح من 16 إلى 16.50 للكيلو الواحد، وعن سعر كرتونة البيض في السوق اليوم للبيض الأحمر تكون من”33.50 إلى 34″، وبالنسبة إلى سعر كرتونة البيض البلدي في السوق اليوم تكون”40.إلى 40.50″، وقد جاء أن سعر كرتونة البيض الأبيض في السوق اليوم تكون بحوالي 33.إلى 33.50 ج.

اقرأ ايضًا.. “شعبة القصابين” تعلن تراجع الطلب على اللحوم البلدية مع بداية 2018

واستقرت أسعار اللحوم في تعاملاتها اليوم مقارنة بما ورد من اسعار خلال الفترة القادمة، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز حوالي 110 جنيهات في محافظة مطروح، وسجل سعر كيلو اللحم البتلو في أسوان حوالي 140 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو لحم الضأن في تعاملات اليوم حوالي 150 جنيهًا وذلك في محافظة الغربية، ووصل إلى نحو 120 جنيهًا في أسواق محافظة مطروح.

وقد جاء أن سعر الكندوز الصغير وصل إلى 105 جنيهات إلى 150 جنيهًا في كلا من محافظة المنيا والإسكندرية، بينما سجل سعر البتلو بالعظم خلال تعاملات اليوم حوالي 105 جنيهات في محافظة البحيرة، وقد سجل الضأن بالعظام ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيه في كلاً من محافظة الإسكندرية والجيزة بينما سجل داخل أسواق محافظة الفيوم حوالي 140 جنيهًا.