“شركات صناعة المحمول العالمية” توقف تصدير هواتف المحمول التقليدية لمصر

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تابع موقع مصر 365 المنافسة الكبيرة والقوية بين جميع الشركات الإلكترونية العامة في مجال صناعة هواتف المحمول الذكية، بدأت الهواتف التقليدية في البعد التام من أسواق الهواتف المحمولة في الفترة الحالية وسط إقبال كبير من جميع المستخدمين على اقتناء الهواتف المحمولة الذكية.

وهناك تنافس كبيرة بين منتجي أجهزة الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم على طرح كل ما هو متطور وجديد في عالم الهواتف المحمولة الذكية وخصوصاً في الأسواق المصرية التي تعد من أكبر أسواق الهواتف المحمولة الذكية في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا.

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وفي الفترة الحالية تزيد المنافسة داخل الأسواق المصرية بين شركة سامسونج العالمية الكورية التي تتصدر الأسواق المصرية في مبيعات الهواتف الذكية بنسبة كبيرة جداَّ حيث تحتل منتجات شركة سامسونج من أسواق الهواتف المحمولة الذكية في مصر نسبة 43%.

وفي الوقت الحالي زادت المنافسة بين شركة سامسونج العالمية وبين الشركة الصينية وهي “شركة هواوي” في الأسواق المصرية وباتت شركة هواوي تحتل حصة من سوق الهواتف المحمول الذكية في مصر بنسبة تقدر بحوالي 20%، تلي شركة هواوي الصينية، شركة انفنيكس، وكذلك شركة اوبو، وهذه الشركات الإلكترونية تعمل على تقديم كل ما هو جديد في عالم تقنية صناعة الهواتف الذكية لجميع الفئات داخل المجتمع المصري بالإضافة إلى إطلاقها للهواتف المحمولة الذكية بأسعار مقبولة من قبل فئة منخفضي الدخل.

وفي النصف الثاني من العام الماضي 2017 أوقف شركة سامسونج العالمية الكورية من تصدير أجهزة هواتف المحمول التقليدية على الأسواق المصرية، وكذلك أوقف الشركات الصينية تصدير هواتف المحمول التقليدية، بعد الإقبال الكبير على الهواتف المتطورة الذكية.

وقد بدأت جميع مصنعي ومنتجي أجهزة الهاتف المحمول من استقبال خدمات الجيل الرابع، وأوضحت البيانات أن مستخدمي الهواتف المحمول التقليدية لا يتعدى نسبة السبعة في المئة من إجمالي عدد مستخدمي خدمات الهاتف المحمول، وأعلن جميع المسؤولين في الشركات الإلكترونية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة أن نسبة من مستخدمي الأجهزة الهاتف المحمولة والتي تستخدم خدمات الجيل الرابع للاتصالات تصل إلى ثلاثين في المئة من حجم سوق الاتصالات تبعاً للدراسات الخاصة بهذا الصدد.

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