تعرف على مصير العقارات في مصر بعام 2018

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صرح مسئول بشركة التعمير والإسكان أن مصير العقارات خلال 2018 سیواجه الكثیر من التغییرات، التي تسبب بطء في مبيعات العقارات، وأضاف خالد الشاذلي المسئول بالشركة، أن الخطة القادمة ستتجه إلى الدول العربية، من أجل إقامة معارض فيها، وأيضاً لتحسين الاقتصاد المصري.

في ذات السياق قال المطورون في المجال العقاري، أن مجال العقار سيشهد ارتفاعاً في اسعاره ولكن لم يصل إلى الحد الذي كان في 2017، وأضاف مسئول أخر وهو أحد رؤساء شركات التطوير أن النسبة التي سوف تزيد على أسعار العقارات لا تزيد عن 10%، موضحاً أن السوق العقاري لا يتحمل زيادة أكثر من ذلك.

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أسواق العقارات 2018، سترتفع أسعار المبيعات العقارية في الأسواق، ولكن بنسبة بسيطة، هذا الأمر كان خبراً هاماً بالنسبة للمستثمرين؛ لأن هذا يعمل على نشاط المبيعات في الأسواق العقارية، ويتضح أن عام 2018، سوف يشهد انطلاقة في المجال العقاري، وهو مجال يُسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

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أسعار العقارات، صرح المهندس محمود حليمو أن أسعار العقارات لابد وأن تتناسب مع العملاء، موضحاً أنه يجب على كافة الشركات أن تتفق على سعر موحد للوحدات السكنية، وأكد أن هناك العديد من العملاء يشترطون أن الوحدات السكنية لابد وأن تكون في مناطق راقية؛ وذلك من أجل استثماراته، ولذلك صرح المهندس محمود حليمو أن هناك إنشاءات جديدة خلال عام 2018 من أجل هذا الغرض.

الوحدات السكنية، هناك العديد من الوحدات السكنية يقوم بشرائها العملاء من أجل الاستثمار، ومن هنا قامت العديد من الشركات العقارية بعمل خطة تسويقية لبيع كافة الوحدات السكنية، وهذه الوحدات سوف تخلق المنافسة بين الشركات، وهذا التنافس سوف سيخلق استقرار في أسعار العقارات.

مصير الشركات العقارية، ستقوم الشركات العقارية بتنفيذ خطط من أجل احتياجات السوق العقاري، وعام 2018 سيشهد تغيير ملحوظ في استثمارات الشركات وتنافسها في تنوع الوحدات السكنية والمشروعات، التي تُقدم للعملاء، وذلك من أجل عرض مبيعات عقارية أكثر، وتقوم أيضاً الشركات بإتقان الجودة التي تعمل على تطور وتقدم الوحدات السكنية.