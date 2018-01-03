وزارة السياحة تبدأ غداً في توثيق عقود العمرة بين الوكلاء السعوديين والشركات المصرية

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قام وكيل أول وزارة السياحة وهو رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة محمد شعلان، بالإعلان عن بدء توثيق عقود العمرة بين الوكلاء السعوديين والشركات المصرية غداً الخميس الموافق اليوم الثالث من شهر يناير 2018، وهي تعتبر من أهم الأشياء الذي أسعدت جميع المصريين بسبب اقتراب الموسم الخاص بالحج وأيضاً ذهاب المصريين دائماً لأداء فريضة العمرة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن شعلان أكد خلال العديد من التصريحات إن سبب تأجيل موسم العمرة لهذا العام يعود إلى أن العديد من الوكلاء السعوديين ويقدر عددهم بحوالي 46 وكيل، قاموا بتخصيص حوالي 5 شركات سياحة مصرية فقط لكل وكيل سعودي، وهي من الاشياء الذي اثرت كثيراً على العمرة المصرية وعلى العديد من العقود الذي تأتي إلى مصر لجميع الأشخاص الذين يريدون الذهاب لأداء العمرة.

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كما أنه قام بمخاطبة ومناشدة وزارة الحج والعمرة السعودية لزيادة عدد من الوكلاء السعوديين، وهذا لإعطاء فرصة أكبر لجميع الشركات السياحية المصرية الذي ترغب في تنفيذ العمرة ويكون بموجب عقد وكالة، وهي من أهم الشروط التي يبحث عنها جميع المواطنين الذين يريدون الذهاب لأداء فريضة العمرة والحج وهذا يكون خلال الأيام القليلة القادمة.

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يذكر أنه أيضاً تم فتح باب التوثيق لأول مرة وهي تابعه لوزارة الحج والعمرة السعودية وهي التي تم تطبيقها على السوق الباكستاني فقط، ويتم الآن البحث في العديد من القرارات الهامة والاساسية الذي تخص بالحج والعمرة لجميع المواطنين المصريين.

وأيضاً تم التأكيد على أنه أثناء انعقاد اللجنة الوطنية الخاصة بالحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية، وأيضاً التحدث في ذلك الموضوع واللجنة أكدت أن الآلية الذي تل خمس وكلاء خارجيين لكل وكيل سعودي، وهذا عندما يتم تقديم استيفاء لهذا العدد والفتح تلقائياً لخمس وكلاء خارجية أخرى.

والبحث وراء تقديم العديد من الأهداف المختلفة والذي تساهم في زيادة اعداد الأشخاص الذين يريدون الذهاب لأداء فريضة الحج والعمرة، وهذا لأنها تعتبر من أهم الفرائض التي يبحث عنها جميع المسلمين لأدائها.

وتقوم وزارة السياحة بتقديم العديد من القرارات الخاصة بجميع المواطنين المصريين لأداء فريضة الحج والعمرة، ويتم البحث دائماً عن جميع الشركات السياحية المصرية الذي تتعامل مع الوكلاء السعوديين، وهذا لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الذين يريدون الحصول عليها دائما.