تعرف على تكلفة الفسح والخروجات في القاهرة

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تزخر القاهرة بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية والتي تناسب الفسح والخروجات لكافة الأعمار، حيث يذهب إليها المواطنين في كافة المناسبات، وفي بداية رأس السنة الجديدة، يخرج العديد من الناس يحتفلون بالأعياد مع الإخوة المسيحيين، ولا شك أن القاهرة الفاطمية يوجد بها العديد من الأماكن الأثرية الرائعة مثل:

شارع المعز: يُعد شارع المعز من أفضل وأقيم الأماكن السياحية والأثرية في القاهرة، وهو مكان جميل جداً للتنزه والتسوق، وهو شارع لا يوجد تذاكر لدخول، ويوجد به العديد من المقاهي والكافيهات، وهو أيضاً مُريح للنفس، ولا يكلف الذاهب إليه الإ 5 جنيهات تذكرة المترو للوصول إلى محطة العتبة، وتذكرة العربية التي توصل إلى الشارع.

برج القاهرة: هو من الأماكن المُفضلة لدى الكثيرون، ويتميز هذا البرج بموقعه الممتاز، يحتوي البرج على مطاعم متميزة، ويستطيع الزائر رؤية القاهرة بأكمله من أعلى البرج، أما عن كيفية الوصول إلية عن طريق المترو والنزول في محطة الأوبرا، وتذكرة البرج لا تتعدى 25 جنيها مصريا.

حديقة الأزهر: تُعتبر حديقة الأزهر من أفضل الحدائق بالقاهرة، وهي حديقة تناسب جميع الأعمار من كافة الفئات، يوجد بها ملاهي للأطفال، ويوجد بها المطاعم الرائعة، ومن أجل الذهاب إلى حديقة الأزهر، على الذاهب أن يركب مترو الأنفاق ثم ينزل محطة العتبة، ولا تتعدى تذكرة الحديقة 20 جنيها للكبار، 10 جنيهات للأطفال.

حديقة الحيوان: من أهم الحدائق التي يفضلها الأطفال وأيضاً الكبار، لأنها تحتوي على العديد من الحيوانات التي يعشقونها، ومن أجل الذهاب إلى الحديقة يجب علي الزائر ركوب المترو والنزول في محطة القاهرة ثم يأخذ عربية من هناك إلى الحديقة، وسعر تذكرة الحديقة لا تتعدى 5 جنيهات.

القرية الفرعونية: تشمل القرية الحضارة الفرعونية الساحرة، وتفتح القرية في جميع المناسبات، وهى من أهم المزارات الأثرية الهامة، ويوجد بها المطعم الفرعوني، وتصل سعر التذكرة إلى 90 جنيها.

جزيرة المعادى: تطل جزيرة المعادي على كورنيش المعادي، يوجد بها العديد من المطاعم، منها الريفي والإيطالي، ويوجد بها ملاهي للأطفال، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات، وتتميز هذه الجزيرة بضخامة مساحتها الخضراء. اقرأ ايضًا: أخبار مصر اليوم الاربعاء 3/1/2018.. أهم ما ورد في الصحف المصرية