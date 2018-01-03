محللون يعلنون عن موعد زيادة أسعار الوقود بمصر خلال العام الجديد 2018

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تابع موقع مصر 365 في بداية العام الجديد 2018 والتي شهدت ارتفاع في أسعار البنزين في بعض دول الخليج العربي بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تطبيقاً لقرارات اتفاقية مع دولة الخليج العربي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومن هذه الدول التي شهدت ارتفاع في أسعار البنزين هي تونس والإمارات العربية المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية ضمن إجراءات إصلاحية اقتصادية تطبيقها دول الخليج العربي.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها قد قرر زيادة سعر البنزين بنسبة مئوية بلغت 126% وشملت هذه النسبة المئوية عدد من المنتجات داخل الأسواق التجارية السعودية، وأما دولة تونس فقد إدراج زيادة على أسعار البنزين والوقود بنسبة مئوية بلغت 2,85% ضمن خطط الدولة الهادفة إلى تخفيض نسبة الدعم الحكومي.

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وتوقع عدد المحللين والاقتصاديين أن الدولة المصرية قد تتجه إلى إدراج زيادة جديدة في أسعار البنزين خلال العام الجديد 2018، بعد الزيادة التي تمت خلال شهر يونيو السابق من عام 2017، وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية بالتعاون مع “صندوق النقد الدولي”، ومن المتوقع أن تتجه الدولة المصرية إلى زيادة أسعار البنزين خلال الفترة القليلة القادمة.

وعلل المحللين والاقتصاديين أن زيادة أسعار البنزين والوقود في الدولة المصرية يأتي في إطار تنفيذ الدولة المصرية للاتفاقية الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض دولي يقدر قيمته بحوالي 12 مليار دولار أمريكي على أن يتم تسلم القرض الدولي على مراحل خلال ثلاث سنوات.

وأعلن المحلل الاقتصادي الكلي بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول “نعمان خالد” أن زيادة أسعار الوقود وأسعار البنزين في جمهورية مصر العربية سوف يكون خلال الفترة القليلة القادمة، وأكد أن قرار رفع أسعار الوقود والبنزين مرتبط مع قدرة الحكومة المصرية على مواجهة زيادة تكلفة توفير المواد البترولية في الأسواق المحلية داخل الدولة المصرية.

وتوقع نعمان خالد أن زيادة أسعار البنزين والوقود سوف تتم في الفترة القادمة من السنة الجديدة 2018، وأضاف أن زيادة أسعار الوقود مرتبطة مع مدى قدرة الجهات المتخصصة في الدولة المصرية على توفير احتياجات الأسواق المحلية المصرية من توفير زيادة تكلفة الوقود والمواد البترولية بصفة عامة.

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