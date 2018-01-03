البنك المركزي المصري: الأحد القادم عطلة رسمية لجميع البنوك المحلية

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قام موقع مصر 365، بمتابعة كل الأمور والأخبار التي تهم المواطن المصري بداية من القرارات الحكومية والقرارات الإدارية، وخصوصا القرارات التي تؤثر على المواطن المصري بطريقة مباشرة، وايضا تابع موقع مصر 365 جميع الاخبار السياسية التي تهم المواطن المصري، مثل الاخبار الاقتصادية وخصوصا في الفترة الاقتصادية السابقة التي كانت من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت على جمهورية مصر العربية سواء الحكومة او الشعب.

ويذكر ان موقع مصر 365، ايضا قد تابع جميع المواعيد والايام التي من الممكن ان تهم المواطن المصري وخصوصا المواعيد الرسمية للعطلات التي يتم فيها تعطيل العمل بالجهات الرسمية والحكومية في جمهورية مصر العربية.

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وقد قررت الحكومة المصرية بجعل يوم السابع من شهر يناير اجازة رسمية من كل عام ميلادي وهذه العطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد الشرقي الذي يحتفل بيه الاقباط الاورثوكس متمثلين في الكنيسة المصرية الارثوذكسية في الاسكندرية، وسوف يوافق السابع من شهر يناير لهذا العام يوم الأحد المقبل، وسوف يتم تعطيل العمل في جميع الجهات الحكومية والرسمية في جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

والجدير بالذكر ان البنك المركزى المصرى قد قام بالتصريح بانه سوف يتم تعطيل العمل وكل المعاملات في داخل كل البنوك التي تعمل في السوق المحلي المصري وذلك خلال يوم الأحد المقبل، الذي يوافق يوم السابع من شهر يناير من عام 2018 ، وذلك القرار بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن جهة أخرى فقد أكمل البنك المركزى المصرى تصريحه مكملا ، إنه تم التقرير بأن تعود كل البنوك التي يتم التعامل من خلال وذلك في داخل الاسواق المحلية في جمهورية مصر العربية الى العمل مرة اخرى وذلك خلال صباح يوم الاثنين الذي يليه والموافق يوم الثامن من شهر يناير لعام 2018 .

والجدير بالذكر ان عدد البنوك العاملة في داخل الأسواق المحلية في جمهورية مصر العربية تقدر بحوالي 38 بنك محليا سوف يقوموا بأخذ عطلة وذلك خلال يوم الأحد المقبل الذي يوافق السابع من شهر يناير من عام 2018، وسوف يعودوا للعمل مرة أخرى وذلك خلال يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يناير من عام 2018.

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