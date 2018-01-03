فيديو لوزير الطاقة السعودي على تويتر يعلن حقيقة عدم تغيير أسعار الطاقة للصناعة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح اليوم الموافق يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير لعام 2018، حيث تم تداول مقطع فيديو لتصريحات الوزير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتناول هذا الفيديو تصريحات الوزير السعودي حول إدراج زيادة على أسعار الطاقة.

وأظهر الفيديو المنتشر على تويتر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في مؤتمر صحفي حول زيادة أسعار الطاقة قائلاً “إصلاحات أسعار الطاقة أولاً أود أن أوكد أن الإصلاحات تم دراستها بعناية جداَّ، وبمتابعة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكانت التوصية دائما وأبداً إن نكون حرصين على كفاءة الاقتصاد ولكن بقدر أكبر إن تكون عيوننا على الاهتمام بالمواطن، وأيضا الاهتمام بالقطاع الخاص السعودي، والتأكد من أن نقلل من أي ضرر، وأن نعطي فرصة للقطاعات المختلفة أن تتأقلم بالتغييرات”.

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وأضاف خلال تصريح الوزير السعودي على تويتر “لاحظنا في الإعلانات إن القطاع الصناعي الذي هو بحاجة إلى النمو لن يتم تغيير أسعار الكهرباء أو أسعار الوقود، ولا أي قيم عليها، ومن ناحية المواطن والمستهلك هي بالخطة هو توجيه الدعم، وأن يكون الدعم موجه إلى المحتاجين من فئات المواطنين، وبالتالي أعلن عن حساب المواطن الذي سوف يعوض المواطنين عن التغييرات التي أعلنت عن أسعار الكهرباء، وتظل المملكة هي الأقل في الدول المشابهة لنا في تكلفة أسعار الكهرباء”.

وشدد خالد الفالح على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعد هي أقل من الدول المشابهة لها في المنطقة العربية، ولكن على الرغم فمازال هناك دعم نقدي مباشر للأسر من خلال حساب المواطن، أكد أن أسعار البنزين سوف يتم تغييرها كما تم الإعلان ونجرى الآن الاستعدادات من المعروف إن الكهرباء ممكن تغيير الأسعار من خلال “سويتش” فهذا سهل جداَّ.

وأضاف خالد الفالح أن أسعار البنزين هناك الآن دراسات تفصيلية ستكون قريبا لن يتم التأخير في تغييرها، وأضاف أن هذا الدراسات سوف تتناول تأثير تغيير أسعار الكهرباء والبنزين على المواطن السعودي وسوف تكون هذه الدراسات قريباً.

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