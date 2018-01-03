بالفيديو “مساعد وزير التموين” يعلن القطاع الغير رسمي في التجارة يبلغ 80%

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون التجارة الداخلية المهندس “أيمن حسام الدين” خلال لقائه الإعلامي في برنامج “صالة التحرير” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية صدى البلد الفضائية حول قرار كتابة أسعار سعر المستهلك على المنتجات والسلع المختلفة.

وأعلن أيمن حسام الدين أنه سيعلن خلال لقائه عن بعض البيانات التي لا تعد دقيقة بنسبة مائة في المئة حيث أنه لا يوجد آلية تستطيع حصر البيانات التي سوف يعلن عنها حيث أعلن قائلاً “إن هناك قطاع رسمي، وقطاع غير رسمي، حيث ان القطاع الغير رسمي قد تجاوز سبعين أو ثمانين في المئة من حجم التجارة”.

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وأضاف أيمن حسام الدين أن القطاع الرسمي الحاصل على سجل رسمي وبطاقة ضريبية الجزء المنظم داخل هذا القطاع يمثل حوالي عشرين أو اثنين وعشرين في المئة، وهذا السوق المنظم مثل السلاسل التجاري والسوبر ماركت والأماكن المنظمة”، وأضاف أن هذا القرار غير مستهدف لسلاسل التجارية الكبيرة ولا محلات السوبر ماركت حيث أن العبء منها يعد قليل ينحصر في المخالفات على تاريخ الصلاحية وغير ذلك من المشاكل التجارية.

وأعلن أيمن حسام الدين أن هذا القطاع التجاري المنظم الممثل في السلاسل التجارية والسوبر ماركت يعد شريك لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأضاف أن الوزارة تحاول أن تمنحهم أكبر قدر من الامتيازات، وأشار أن هذا القطاع المنظم ما يحققه من نجاح وتنمية فهم عنصر جاذب للقطاع الغير منظم والجزء الغير منظم.

وأكد “أيمن حسام الدين” أنه لابد من تعظيم تجارب النجاح من أجل جعلها جاذبه للجزء الغير منظم، وأضاف أن القرار الوزاري بكتابة سعر المستهلك يستهدف كمرحلة أولى يستهدف الجزء الغير منظم في القطاع الرسمي، وأضاف أن هدف وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تستهدف المصانع “تحت بير السلم” والتي تبلغ نسبتها في القطاع التجاري حوالي ثمانين في المئة من القطاع التجاري في الدولة المصرية.

وأكد أيمن حسام الدين أن القرار سوف يعمل على استهداف القطاع الغير الرسمي ليتم الوصول إليه أولا أن تكون الوزارة جاذبة وليس جالدة للمخالفين بمعنى أن يحاول المخالفين والغير رسميين من تسجيل مصانعهم لتكون ضمن القطاع الرسمي للتجارة في مصر.

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