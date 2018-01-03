“شعبة الكهرباء” تعلن عن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 تأكيد سكرتير شعبة الكهرباء بغرفة القاهرة التجارية “هاني متولي” عقب انتهاء اجتماع قد تم عقده في “شعبة الكهرباء بغرفة القاهرة التجارية” اليوم الموافق يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير الجاري لعام 2018 بخصوص مناقشة أسعار جميع السلع الكهربائية وكذلك أجهزة العرائس حيث أعلن عن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القليلة القادم.

وأشار “سكرتير شعبة الكهرباء بغرفة القاهرة التجارية” أنه خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2018 سوف تشهد أسعار أجهزة العرائس بالإضافة إلى جميع أسعار الأجهزة الكهربائية تراجع في قيمة أسعارها بنسبة 20% بجميع الأسواق التجارية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية وبيع أجهزة العرائس.

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وأضاف “هاني متولي” أن الفترة الأخيرة لم تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية أي جديد بعد أن تم رفع أسعارها بصورة كبيرة مما أدى إلى ركود في حركات بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وأضاف أن التوسع في إقامة المشروعات القومية والمشروعات العملاقة داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى قرار خفض في قيمة أسعار السلع الكهربائية مما سوف يؤدي إلى رواج في السوق التجاري بمصر، وأضاف إلى دخول العملة الصينية في العديد من عمليات التبادل التجاري لتحل محل الدولار أدى إلى تقليل من أسعار العديد من الأجهزة الكهربائية في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة من العام الجاري.

والجدير بالذكر أن أسعار الأجهزة الكهربائية قد شهد ارتفاع كبير في قيمتها خلال العام السابق 2017 مما أدى إلى معاناة العديد من التجار بسبب عزوف المستهلكين المصريين عن شراء الأجهزة الكهربائية، وعاني تجار “شارع عبدالعزيز” والذي يعد من أكبر المناطق المصرية المتخصصة في بيع وشراء الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ودفع الركود الاقتصادي في حركة البيع والشراء إلى دفع تجار شارع عبدالعزيز من خفض أسعار الأجهزة المنزلية وكذلك الأجهزة الكهربائية لتحقيق القليل من الربح وعودة الإقبال على سوق الأجهزة في مصر.

وتعود أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بعد الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر من عام 2016، بالإضافة إلى اعتماد سوق الأجهزة الكهربائية والأدوية المصرية على البضائع المستوردة من الخارج.

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