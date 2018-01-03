“فاروس” تفاجئ المصريين بتوقعاتها عن سعر الدولار خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 التوقعات التي أعلنتها شركة الأبحاث “فاروس” حيث أعلنت عن توقعها أن يصل سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 17,30 أمام الجنيه المصري في أسواق الصرافة خلال التعاملات المالية في العام الجاري 2018، وأوضحت أن هذا التوقع يدعمه موقف الدولة المصرية من الدين الخارجي.

وأعلنت شركة الأبحاث “فاروس” في مذكرة بحث تم نشرها اليوم الأربعاء الثالث من شهر يناير الجاري لعام 2018 جاء مفاده أن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الدولة المصرية، يعمل على تعزيز موقف مصر من الدين الخارجي، ويعمل على تدعيم عملتها الجنيه أمام الدولار الأمريكي وسط العديد من التوقعات أن يسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي حوالي 17,30 مقابل الجنيه المصري خلال العام الجاري 2018.

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هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم في بيان صادر عنه أن قيمة الاحتياطي النقدي قد ارتفعت لتسجل 37,091 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2017، مقابل 36,723 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2017.

وأعلنت شركة الأبحاث “فاروس” أن زيادة قيمة الاحتياطي النقدي التي قدرت بحوالي مائتين وتسعة وثمانين مليون دولار في احتياطي العملة النقدية في الدولة المصرية، نتجت عن صرف الشريحة الثالثة من القرض الدولي الذي تم صرفه من قبل “صندوق النقد الدولي” والذي تقدر قيمته بحوالي اثنين مليار دولار أمريكي، بالإضافة عن قيام البنك المركزي المصري بطرح “سندات خزانة” بقيمة إجمالية بلغت حوالي 618 مليون دولار أمريكي.

وقد أعلنت المذكرة البحثية التي قامت شركة الأبحاث “فاروس” بإصدارها أن جمهورية مصر العربية قد استطاعت أن تقوم بتسديد ما يزيد عن اثنين مليار دولار أمريكي من قيمة ديونها الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2017، حيث قامت بتسديد ما يقارب من 1,2 مليار دولار أمريكي على بنك “أفريكسيم”، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بتسديد ما يقارب من تسعمائة وعشرين مليون دولار أمريكي أخرى إلى مجموعة من الهيئات الدولية، لتكون القيمة الإجمالية من الديون الخارجية التي قامت الدولة المصرية بسدادها حوالي اثنين مليار دولار أمريكي.

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