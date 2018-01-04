أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4/1/2018 فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4/1/2018 فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

مازالت أسعار الحديد والأسمنت فى مصر محط أنظار المهتمين بسوق البناء والتعمير، حيث تصدرت الساحة خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الهامة والتي قد أثرت في أسعار الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بالاستمرار في مسلسل الارتفاعات خلال الفترة القادمة وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع بوجه عام فى مصر موعد بداية العام الجديد واستكمال الحكومة لخطتها في الإصلاح الاقتصادي.

حالة جديدة من الثبات شهدها سوق البناء والتعمير في مصر خلال تعاملات اليوم من بيع وشراء بشكل كبير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام القليلة الماضية، وسط ارتفاع وتيرة التوقعات برفع سعر طن الحديد فى جمهورية مصر العربية قريبا بالأسواق.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

عات الشركة العربية للأسمنت فى مستهل تعاملات اليوم من جديد إلى ساحة تعاملات سوق الأسمنت البورتلاندي بعد غياب قصير عن سوق البناء والتعمير، حيث استقبل سعر الاسمنت فى جمهورية مصر العربية العام الجديد داخل الأسواق المصرية بتذبذب مستمر فى إطار تعاملات البيع والشراء المقررة، وقد شهد سعر الأسمنت البورتلاندي اختلاف اليوم ما بين الارتفاع و استقرار وانخفاض في تعاملاته.

حالة جديدة من التذبذب شهدها سعر الأسمنت البورتلاندي و سعر الاسمنت المقاوم خلال تعاملاته اليوم من داخل بعض الشركات المنتجة، حيث أكدت الاسعار الرسمية أنه قد استقرت بعض أسعار الشركات المنتجة مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس، كما ارتفعت أسعار بعض الشركات الخاصة يسعر الأسمنت البورتلاندي و سعر الاسمنت المقاوم، وسط وجود توقعات بارتفاع جديد خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح953 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير920 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة903 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري915 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص930 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان903 جنيه
أسمنت العريشالعسكري908 جنيه
أسمنت سيناءسيناء908 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس930 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة930 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان930 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف913 جنيه
السويديالسويدي935 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي900 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله898 جنيه
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الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار970 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر963 جنيه
السويديالسويدي المقاوم968 جنيه
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شهد سعر الاسمنت الابيض داخل سوق البناء والتعمير ثبات جديد على سعر الطن منه خلال تعاملات البيع والشراء داخل الاسواق المصرية، ولم يتأثر  ايضًا في تعاملاته خلال الأيام السابقة.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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جاء فى تصريحات خبراء الاقتصاد في مصر أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد استطاع في تعاملات اليوم أن يشهد استقرار بوجه عام في تعاملاته وسط وجود تخوفات الخبراء من ارتفاعه فى الفترة القادمة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان850 جنيه
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