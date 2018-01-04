أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4/1/2018 فى الأسواق المصرية

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مازالت أسعار الحديد والأسمنت فى مصر محط أنظار المهتمين بسوق البناء والتعمير، حيث تصدرت الساحة خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الهامة والتي قد أثرت في أسعار الحديد والأسمنت داخل الأسواق المصرية، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بالاستمرار في مسلسل الارتفاعات خلال الفترة القادمة وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع بوجه عام فى مصر موعد بداية العام الجديد واستكمال الحكومة لخطتها في الإصلاح الاقتصادي.

حالة جديدة من الثبات شهدها سوق البناء والتعمير في مصر خلال تعاملات اليوم من بيع وشراء بشكل كبير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام القليلة الماضية، وسط ارتفاع وتيرة التوقعات برفع سعر طن الحديد فى جمهورية مصر العربية قريبا بالأسواق.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

عات الشركة العربية للأسمنت فى مستهل تعاملات اليوم من جديد إلى ساحة تعاملات سوق الأسمنت البورتلاندي بعد غياب قصير عن سوق البناء والتعمير، حيث استقبل سعر الاسمنت فى جمهورية مصر العربية العام الجديد داخل الأسواق المصرية بتذبذب مستمر فى إطار تعاملات البيع والشراء المقررة، وقد شهد سعر الأسمنت البورتلاندي اختلاف اليوم ما بين الارتفاع و استقرار وانخفاض في تعاملاته.

حالة جديدة من التذبذب شهدها سعر الأسمنت البورتلاندي و سعر الاسمنت المقاوم خلال تعاملاته اليوم من داخل بعض الشركات المنتجة، حيث أكدت الاسعار الرسمية أنه قد استقرت بعض أسعار الشركات المنتجة مقارنة بما ورد من اسعار يوم امس، كما ارتفعت أسعار بعض الشركات الخاصة يسعر الأسمنت البورتلاندي و سعر الاسمنت المقاوم، وسط وجود توقعات بارتفاع جديد خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 953 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 920 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 903 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 915 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 930 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 903 جنيه أسمنت العريش العسكري 908 جنيه أسمنت سيناء سيناء 908 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 930 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 930 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 930 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 913 جنيه السويدي السويدي 935 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 900 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 898 جنيه

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 980 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 970 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 963 جنيه السويدي السويدي المقاوم 968 جنيه

شهد سعر الاسمنت الابيض داخل سوق البناء والتعمير ثبات جديد على سعر الطن منه خلال تعاملات البيع والشراء داخل الاسواق المصرية، ولم يتأثر ايضًا في تعاملاته خلال الأيام السابقة.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

جاء فى تصريحات خبراء الاقتصاد في مصر أنه بالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط قد استطاع في تعاملات اليوم أن يشهد استقرار بوجه عام في تعاملاته وسط وجود تخوفات الخبراء من ارتفاعه فى الفترة القادمة.