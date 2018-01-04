“الريبل” ترتفع بمتوسط سعر عالمي 23% وتسجل 3,02 دولار

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يتابع موقع مصر 365 حركات تداول العملات الرقمية الإلكترونية، ويرصد كل ما هو جديد في مجال تعاملات العملات الرقمية المالية، وقد سجلت عملة الريبل ارتفاع في متوسط السعر العالمي بنسبة 23%، وتعد الريبل من العملات الرقمية الإلكترونية مثل البيتكوين ولكن البيتكوين تتمتع بشهرة أكبر وتداول أوسع.

وقد سجلت عملة الريبل متوسط سعري عالمي بنسبة أكثر من 23% لتسجل 3,02 دولار أمريكي خلال تعاملاتها المالية الأخيرة، ومع قيمة سوقية ارتفعت أكثر من مائة مليار دولار أمريكي، وقد ارتفع سعر الريبل إلى مستوى ثلاثة دولارات في جميع الأسواق المالية بكوريا الجنوبية، ونالت على استحواذات تقدر بحوالي خمسين في المئة من حجم تداول الريبل.

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ويعود إنشاء العملة الإلكترونية الرقمية الريبل إلى عام 2012، والهدف من إنشائها هو العمل على تسهيل جميع المعاملات المالية في المؤسسات المالية والبنوك مثلها مثل باقي العملات الرقمية الإلكترونية والتي بدأت في الظهور من عام 2009 كان الهدف الرئيس من إنشاء هذه العملات هو تسهيل حركة البيع والشراء إلى جانب تسهيل جميع المعاملات المالية لتحل محل المعاملات النقدية التقليدية.

حظيت عملة الريبل بفرصة كبيرة ليتم استخدامها من قبل مجموعة من المؤسسات المالية الخاصة القائمة في دول آسيا، وبلغ عدد العملاء الماليين المتعاملين بعملة الريبل أكثر من مائة شركة أسيوية ومنهم شركة أفريقيا إكسبريس، وشركة ستاندرد تشارترد، و شركة يوني كريدت، وشركة يو بي إس.

تعد عملة الريبل من وسائل الدفع الميسرة ليتم من خلالها العمل على تسديد أي مدفوعات عابرة للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة بها والمعترفة بها على أنها وسيلة تعاملات مالية رسمية، وتضمن عملة الريبل العمل على إتمام جميع المعاملات المالية مع ضمان أقل تكلفة، وتقوم تكنولوجيا التي تسمى “بلوك شين”، والتي عرفت أن هذه التكنولوجيا تتمتع بدرجة أمان عالية جداَّ.

وتوقع العديد من المتعاملين في أسواق العملات الرقمية الإلكترونية أن توصل عملة الريبل في الارتفاع مع تحقيق المزيد من المكاسب، وما يعزز هذا التوقع أن عملة الريبل تم إدراجها خلال عام 2012 وعلى الرغم من أن هذه الفترة تعد فترة قصيرة في الثبات إلى أعلى مستوى سعري محققة 2,40 كدعم فرعي لعلمة الريبل.

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