تعرف على اسعار هاتف “هواوي ميت لايت 10” في الأسواق المصرية

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تابع موقع مصر 365 طرح هاتف هواوي ميت لايت 10 الذكي بتصميمه الجذاب، وتميزه ببطارية ليثيوم أيون، بطاقة 3340 ملي أمبير في الساعة وغير قابلة للإزالة من الهاتف، ويعد الهاتف مدعم بشبكات الجيل الرابع حيث يسمح الهاتف بالوصول بسرعة فائقة على شبكات الإنترنت.

وقد تم طرح هاتف هواوي ميت لايت 10 في جمهورية مصر العربية يسعر 5374 جنيه مصري، أما سعر هواوي ميت لايت 10 في المملكة العربية السعودية فقد تم طرحه بسعر 1199 ريال سعودي، ويتمتع هاتف هواوي ميت لايت عشرة بأنه ثماني النواة، برام أربعة جيجابايت، ويمكن إضافة شريحتين خط للاتصال، ويتميز هاتف هواوي ميت لايت 10 بوجود اثنين كاميرا أساسية ثنائية 16 ميجابيكسل، واثنين كاميرا أمامية 13 ميجابيكسل، 2 ميجابيسكل.

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يعمل هاتف هواوي ميت لايت 10 بنظام أندرويد 7,1 نوجا، وبطارية ليثيوم أيون بطاقة 3340 ميللي أمبير، وذاكرة الهاتف 164 جيجا، وشاشة الهاتف 5,9 بوصة، وتتميز شاشة الهاتف بدقة عرض للصورة تصل إلى 1080× 2160 بكسل، ويتمتع الهاتف أيضا بدرجات ألوان مختلفة ومتفاوتة 16M COLOR.

يتميز هاتف هواوي لايت 10 باحتوائه على كاميرات عالية الأداء على كلا جانبي الموبيل، وليكون الهاتف متميز جداَّ لعشاق التصوير، وخصوصاً التصوير السلفي، حيث تمنح كاميرات الموبايل دقة كبيرة تصل إلى 16 ميجا بكسل، وتتميز الكاميرا الخلفية بدقة تصل إلى اثنين ميجا بكسل مما يضمن أداء أفضل وجودة عالية جداَّ خلال التقاط الصورة أو تصوير مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تمتع الهاتف أيضا بخواص ومميزات الضبط التلقائي للضوء، وكذلك ضبط الفلاش ليقوم الهاتف بالتقاط كل حركة تحدث حوله بكل تفاصيلها.

أما الكاميرات الأمامية كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأخرى بدقة 2 ميجا بكسل، وتستخدم الكاميرا ميزة الكشف عن الابتسامة والكشف عن الوجه لتعطي أفضل صور شخصية تتميز بأنها عالية الجودة، وبهذا يكون هاتف هواوي ميت لايت 10 على أربعة كاميرات، اثنين كاميرا أمامية، واثنين كاميرا خلفية.

ومن المميزات الخاصة بهاتف هواوي ميت لايت 10 أنه ثنائي الشريحة، مع احتوائه على “معالج كيرين 970” من هاي سيليكون ثماني النواة، مما يتيح أفضل أداء وسرعة أكبر وكفاءة أعلى.

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