“اقتصاديون” يتوقعون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بعد انتخابات الرئاسة

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تابع موقع مصر 365 توقعات خبراء الاقتصاد أن تتحسن الاستثمارات الأجنبية التي تتم بطريقة مباشرة مما يساعد على زيادة التدفقات المالية على جمهورية مصر العربية خلال عام 2018، وخصوصاً خلال الفترة الثانية من العام الجاري بعد أن يتم الانتهاء من إجراء انتخابات الرئاسة القادمة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة المصرية خلال شهر فبراير القادم وتستمر إلى شهر أبريل لعام 2018، وأشارت رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية “رضوى السويفي” قائلة “لن يتم أحد بضخ استثماراته في بلد تجري انتخابات إلا بعد الانتهاء منها”.

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وتوقعت رضوى السويفي أن تبدأ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جمهورية مصر العربية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، وخصوصاً خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، وأعلنت “توقعاتنا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين ثمانية مليارات إلى تسعة مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري 2018”.

ويجدر هنا الإشارة أن جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت في جمهورية مصر العربية بعد ثورة يناير عام 2011 على قطاع الطاقة وخصوصا في مجال الاستثمارات البترولية، وقد سجلت الاستثمارات الأجنبية في الدولة المصرية إلى 7,9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2016/ 2017، والتي انتهت خلال الثلاثين من شهر يونيو السابق، في مقابل تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2015/ 2016 حوالي 6,8 مليار دولار.

وأعلن محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال “نعمان خالد” قائلاً “استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى، واستثمارات الغاز والنفط لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية”.

وأشار نعمان خالد أن الدولة المصرية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال قطاع الطاقة المتمثل في الاستثمارات البترولية، واستثمارات الغاز الطبيعي من خلال المزادات التي يتم طرحها من خلال شركات النفط العالمية، وقد ساهمتم لقاءات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” مع رؤساء شركات النفط العالمية في العمل على تسريع وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية.

وأعلنت كبيرة الاقتصاديين في بنك بلتون للاستثمار “عالية ممدوح” قائلة” سوف نرى تفعيل قانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى ظهور جذب للاستثمارات في الدولة المصرية وخصوصا في قطاع الطاقة بداية من 2019، وخاصة في القطاع الصناعي”.

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