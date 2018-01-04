“المالية” تحظر إصدار الشيكات الورقية بجميع الصناديق الخاصة ويتم السداد إلكترونياً

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تابع موقع مصر 365 القرارات التي أصدرها وزير المالية “عمرو الجارحي” حيث تم إصدار أمر كتابي بخصوص المعالجات الحسابية، وكذلك الصناديق الخاصة حيث يؤكد القرار على ضرورة الإسراع في العمل على تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار أي شيكات ورقية حكومية على جميع الصناديق وكذلك لجميع الحسابات الحكومية مع الاقتصار على سداد المستحقات المطلوبة من تلك الجهات عن طريق إصدار أوامر دفع بشكل إلكتروني من خلال منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني.

وأكد الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية المصرية على ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” والخاصة بالعمل على اتباع الحسابات والصناديق الخاصة الغير حاصلة على كود مؤسسي أن يتم إجراء معالجة محاسبية محددة عن طريق وزارة المالية ليتم تحويل المبالغ المستحقة من حسابات تلك الجهات المخصصة في البنك المركزي المصري على أن يتوجب خطاب تحويل يتم توجيه إلى “البنك المركزي المصري” يكون معتد وكذلك موقع للجهات المتعاملة على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد منها صرف هذه المبالغ.

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وأضاف الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية إن جميع الإجراءات وكذلك المعالجات المحاسبية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصناديق الخاصة وكذلك الحساب الخاص لآلية الصرف التي تم تحددها، على أن يتم تحرير أو اعتماد استمارة الصرف على المبالغ المستحقة من للصرف من الصناديق الخاصة أو الحسابات عن طريق الإدارة المتخصصة في هذه الحسابات أو الصناديق الخاصة يؤيدها المستندات المعتمدة من رئيس الجهة أو من ينوب عن الوحدة الحسابية المسؤولة عن إتمام المراجعة والتأكد من عملية الصرف تبعاً للائحة الحساب أو لائحة الصندوق الخاص.

وأعلن الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية أن آلية الصرف عن طريق الوحدة الحسابية الرئيسية والتي يتم عند ورودة استمارة مرفق بها طلب الصرف مستوفاة لجميع البيانات ليتم من خلال إتمام عملية المراجعة الحسابية ممثلة في الوحدة الحسابية الرئيسية الممثلة لوزارة المالية فإنه يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبة ليتم إصدار أمر بالدفع اللازم تبعاً للنموذج الوارد من الحساب أو من الصندوق الخاص به، وأكد على جميع المسؤولين بالدولة من بمراعاة هذه التعليمات.

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