“شعبة القصابين” تعلن تراجع الطلب على اللحوم البلدية مع بداية 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية “محمد وهبة” حيث أعلن أن هناك بطئ شديد في حركات البيع والشراء خلال الفترة الحالية، وأعلن أن انتعاش حركة التجارة الداخلية يعود بالنفع على قطاعات المنتجات الغذائية الأخرى.

وأعلن رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن الطلب في الفترة الأخيرة في الأسواق التجارية المصرية على اللحوم البلدية أقل من السنوات الماضية، وخصوصا مع بداية العام الجديد 2018، وأضاف على الرغم من خفض أسعار اللحوم البلدية في الأسواق التجارية إلى أن هناك حالة من الركود يعاني منها القصابين في مصر.

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وأشار ن رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن سعر كيلو اللحم الكندوز في الأرياف وكذلك في الأقاليم يبلغ مائة وعشرة جنيه مصري، أما سعر كيلو اللحم الجاموسي وكذلك سعر اللحوم البلدية يصل إلى مائة جنيه مصري، وأشار أن سعر اللحوم البلدية قبل الانخفاض كان يسجل حوالي مائة وخمسين جنيه مصري.

وأوضح رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن الطلب على اللحوم البلدية بات محدود، وأضاف أنه شعبة القصابين كانوا يرجون أن يحقق العام الجديد حالة من الانتعاش في حركة البيع والشراء لتحقيق رواج في الأسواق التجارية المصرية مع زيادة الطلب على اللحوم البلدية خصوصا بعد انخفاض أسعارها.

وتابع رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك العديد من البدائل للحوم البلدية والتي تجذب المستهلكين في الأسواق المصرية في الفترة الحالية مثل الدواجن وكذلك الأسماك بسبب توافرها إلى جانب قلة أسعار مقارنة مع أسعار اللحوم البلدية إلى جانب وجود بدائل من اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج من اللحوم البرازيلية التي تقل أسعارها عن أسعار اللحوم البلدية، إلى جانب اللحوم السودانية والتي تقارب أسعارها من أسعار اللحوم البلدية.

والجدير بالذكر أن نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية “محمد شرف” قد أعلن خلال يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على اللحوم البلدية بسبب أعياد الميلاد، وأضاف أن سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين مائة وعشرين إلى مائة وأربعين جنيه مصري.

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