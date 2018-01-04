“شعبة الثروة الداجنة” تتوقع انخفاض في سعر الدواجن تعرف على السبب

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية الدكتور “عبدالعزيز السيد” حيث أعلن أن أسواق بيع الدواجن تفي الدولة المصرية تعاني حالة من الركود بشكل كبير على الرغم من دخول أعياد رأس السنة، وأشار أنه يوجد حركة ارتفاع تعد طفيفة في حركة بيع الديك الرومي بنسبة لا تتجاوز عشرة في المئة، أما بالنسبة إلى حركة بيع وشراء الدواجن فهناك حالة من الركود الكبيرة.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض يعد كبير في أسعار الدواجن بسبب ضعف القوة الشرائية في الفترة الحالية، وخصوصا بعد أن قامت وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي وقطاع الثروة الحيوانية بإعلان حالة الطوارئ بسبب ظهور “فيروس أنفلونزا الطيور” في عدد سبع مزارع بست محافظات مساء أمس الموافق يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير عام 2018.

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وقد أعلن مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا الدكتور “محمد عثمان” في بيان أصدره مساء أمس عن وجود بؤرة للإصابة “بمرض أنفلونزا الطيور” في منزل مزارع قائم في قرية شم البحرية التابعة إلى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتم إعدام جميع الدواجن المتواجدة في منزل المواطن بعد أن تطهير المنزل بالكامل، وجميع منازل القرية، ولم يتم اكتشافات إصابات أخرى بعد إجراءات عمليات التطهير التي تمت.

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية انخفاض “أسعار الدواجن” خلال التعاملات التجارية التي تمت اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير الجاري، وأشار أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت حوالي واحد وعشرين جنيه للكيلو الواحد في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر يصل حوالي أربعة وعشرين جنيه، أما الدجاج البلدي فقد سجل حوالي ستة وعشرين جنيهاً للكيلو بالمزرعة، وليصل إلى المستهلك بحوالي ثمانية وعشرين إلى ثلاثين جنيه مصري.

وأعلن وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر كرتونة البيض سجلت في المزارع خلال تعاملات اليوم حوالي واحد وثلاثين جنيه ونصف، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى خمسة وثلاثين جنيه، بينما سعر البيض البلدي بسعر ما بين تسعة وثلاثين إلى أربعين جنيه.

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