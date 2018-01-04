“الأدوات المنزلية” تطالب “قابيل” بإلغاء قرار ربط الإفراج الجمركي بترخيص المخازن

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تابع موقع مصر 365 الانتقادات التي وجهتها “شعبة الأدوات المنزلية و المستوردين بالغرفة التجارية” إلى القرار الوزاري الصادر من “وزير التجارة والصناعة” المهندس طارق قابيل، حيث الزم جميع مستوردي السلع المنزلية بضرورة وجود مخازن حاصلة على ترخيص من أجل الحصول على إجراءات الإفراج الجمركي عن بضاعته في جميع الموانئ المصرية.

وأعلن عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية وأحد العاملين في مجال استيراد السلع المنزلية “هشام نزية” أعلن أن قرار المهندس طارق قابيل يعد قرار مجحف، وأكد على صعوبة تنفيذ هذا القرار من قبل جميع المستوردين والتجار العاملين في مجال استيراد السلع المنزلية، وأوضح أن الأدوات المنزلية لا تعد سلع غذائية، وأكد على أن إجراءات الحصول على ترخيص لإقامة مخزن تعد إجراءات تعسفية تكاد تصل إلى درجة الاستحالة.

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وأكد هشام نزية أن قرار الحصول على ترخيص مخزن إذا استطاع أحد التجار أو المستوردين من تحقيق شرط لن يستطيع استكمال تحقيق بقية الشروط فهذا مستحيل، وأكد أن الرخصة المخزن تستغرق مدة كبيرة جداَّ تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر، و أشار أن العقار القائم به المخزن له وجد به بعض المخالفات يتم تعطيل إجراءات الحصول على الترخيص.

وأكد هشام نزية أن “مصلحة الجمارك المصرية” ترفض الإفراج عن البضائع والسلع إلا إذا كان التاجر أو المستورد قد حصل على ترخيص مخزن، وأكد أن هناك العديد من الحاويات الواردة من الخارج إلى الموانئ المصرية متوقفة ولم يتم الإفراج عنها بسبب هذا القرار.

وطالب “هشام نزية” وزير التجارة والصناعة بضرورة إلغاء هذا القرار عن الأدوات المنزلية وليس مجرد تأجيل المدة فقط بل لابد من إلغاء هذا القرار ليتم تحقيق المساواة بينهم وبين القائمين على استيراد السيراميك وبورسلين الأرضيات الذين تم صدور إعفائهم من قرار ترخيص المخازن بمنشور صادر عن وزارة التجارة والصناعة مساء أمس.

وأعلن عضو شعبة الأدوات المنزلية وهو أحد المستوردين محمد حسين حيث صرح أن قرار وزير التجارة والصناعة ليس في صالح المستورد ولا حتى في صالح المواطن، وتحديداً أن قطاع السلع والأدوات المنزلية يصعب عليه الحصول على ترخيص للمخازن، وأكد أن المستفيد الأكبر من هذا القرار يعود في صالح الشركات الأجنبية التي تحصل على جميع رسوم بقاء الحاويات في الميناء من أجل الحصول على أرضيات.

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