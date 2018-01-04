“البورصة” تنهي تعاملات اليوم عند الخط الأحمر بخسارة في رأس المال

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تابع موقع مصر 365 مؤشرات سوق المال المصري خلال التعاملات اليوم الموافق يوم الخامس الرابع من شهر يناير الجاري لعام 2018، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة مئوية تقدر حوال 0,و03% لتسجل 14837,7 نقطة، مع صعود الأسهم المتوسطة وكذلك الأسهم الصغيرة مؤشر EGX 70 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0,25% لتسجل 836,4 نقطة.

فيما تراجعت مؤشرات الأوزان خلال تعاملات اليوم في السوق المصري EGX 50 EWI لنشاط أكثر من خمسين شركة مقيدة في البورصة المالية من ناحية قيمة التداول لتسجل نسبة مئوية 0,01% مسجلة 2583 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 إلى أوسع نطاق بنسبة مئوية 0,18% لتسجل 1978 نقطة.

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وخلال منتصف التعاملات المالية في السوق المالية اليوم ارتفعت مؤشرات البورصة، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0,20% ليسجل 14863 نقطة، أما بالنسبة إلى الأسهم المتوسطة وكذلك الأسهم المتوسطة خلال تعاملات منتصف اليوم سجلت ارتفاع بنسبة 0,20% ليسجل 836 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأوزان في سوق المالي المصري بنسبة 0,04% ليسجل 2584 نقطة.

وارتفع مؤشرة البورصة EGX 100 إلى أعلى مستوى له بمقدار 0,18% ليسجل 1978 نقطة، كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة التداولات اليومية لتسجل في أخرى تعاملات الأسبوع ليتخفض المؤشر الرئيسي عند المنطقة الحمراء، وخسر رأس المالي لسوق المالي المصري للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 424 مليون جنيه مصري، ليتم إغلاق تعاملات اليوم عند 828,535 مليار جنيه مصري بمساعدة ودعم من مبيعات المستثمرين المصريين.

وتراجع مؤشر سوق المال المصري الرئيسي بنسبة 0,35%، ليتم الإغلاق التعاملات عن مستوى 14782 نقطة في مقابل بداية تعاملات اليوم التي بدأت عند 14833,8 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان بنسبة تصل إلى 0,55% مسجلاً 2598,9 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة والأسهم الصغيرة بنسبة 0,24% مسجلاً 832,4 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX 100 بنسبة 0,22% ليسجل 1970,3 نقطة، وانتهت مؤشرات سوق المالي المصري اليوم على تراجع في أخرى التعاملات المالية التي تم في أخر الأسبوع الجاري منخفض عند المنطقة الحمراء بخسارة في رأس المال السوق للأسهم التابعة للبورصة بقيمة 424 مليون جنيه مصري.

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