وزارة التموين: حذف اربع فئات من البطاقات التموينية… وإضافة المواليد الجدد

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تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعديد من التجارب المستمرة والجديدة في منظومة التموين، وبذلك تقوم الوزارة بضبط التموين وتقوم تنقية البطاقات التموينية المدعمة وذلك من أجل توفير كافة الدعم النقدي للمواطنين وبالأخص محدودي الدخل، وتسعى الوزارة إلى اعطاء السلع التموينية الي المستحقين، ولمن يستحقون تلك البطاقات التموينية، الذين يعتبرون هم الأولى لتقوم الدولة برعايتهم.

وخلال الفترة الأخيرة قامت وزارة التموين بالمزيد من الجهود لتحديث وتطوير منظومة التموين، حيث تقوم الوزارة بجمع كافة البيانات لتقوم بحذف الأشخاص الزائدين علي البطاقات التموينية، لكي يصل الدعم إلى كافة مستحقيها.

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ومن خلال مصادر أخري، أكد مستشار وزير التموين الدكتور عمر عبد المنعم مدكور، أن الوزارة تعمل علي جمع كافة البيانات والمعلومات حول البطاقات التموينية لاتخاذ قرار بحذف الأشخاص الزائدين علي البطاقات التموينية، وخلال تصريحات مع احدى الصحف كشف فئة بأن الوزارة تعمل على حذف ما يقرب من أربعة مليون شخص من علي البطاقات التموينية خلال الأيام القادمة وذلك لكي يصل الدعم الي كافة مستحقيها.

واكد مستشار وزير التموين بأن أهم أربع فئات تسعى الوزارة الي حذفهم من البطاقات التموينية هم:

الوفيات الأشخاص المقيدين علي البطاقات التموينية بدون حصولهم علي بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية. تسعى ايضا الي حذف الأشخاص الوهميين المقيدين علي البطاقة مسح الأشخاص الذين يكونوا منسوبين لأكثر من بطاقة تموينية.

وذكر مستشار وزير التموين أن الوزارة تعمل علي إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية المدعمة خلال الفترة المقبلة، وعلي المواطن المصري أن يقوم بعمل بحث اجتماعي، وعليه أن يقوم بشرح ظروف الأسرة بالكامل وبالتفصيل خلال البحث الاجتماعي، وسوف تقوم الجهات التموينية المختصة بالشروع في إضافة المواليد الجدد وذلك عن طريق موقع الحكومة، وسوف تقوم الوزارة بعرض عدة خطوات في الإعلان الخاص بإضافة المواليد الجدد.

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