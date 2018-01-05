تراجع ملحوظ في سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

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فشل الدولار خلال تعاملات الجلسة السابقة في الحفاظ على المكاسب، والتي حققها بعد الدعم الذي لقيه من بيانات أمريكية قوية وكذلك محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وبالتالي شهدت تعاملات الدولار اليوم الجمعة انخفاض ملحوظ.

وقد مر مؤشر الدولار اليوم بانخفاض بقيمة 0.32% وبالتالي وصل مستوى الدولار بعد تلك الانخفاضات إلى نحو 91.865 وذلك خلال آخر تعاملات في السوق الأمريكية، هذا بجانب هبوط مؤشر الدولار لأول مرة منذ 20 سبتمبر أمام سلة من ست عملات رئيسية.

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كما ساهمت البيانات القوية الصادرة من قطاعي البناء والتحويلات الصناعية في تقديم الدعم اللازم للعملة الأمريكية، وبالتالي تعافت العملة الأمريكية.

وساهم نشر محضر أحدث اجتماع قامت به لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في كسب الدولار للمزيد من الدعم، هذا بعد التأكد من اتجاه البنك المركزي خلال العام الحالي إلى رفع سعر الفائدة عدة مرات.

وعلى الجانب الآخر، بدأ سعر اليورو في الارتفاع من جديد خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت وكالة رويترز خلال التقارير الأخيرة التي نشرتها على اقتراب اليورو إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة سنوات مع تلك الارتفاعات.

وخلال وقت سابق من الجلسة، فقد سجل الدولار مستوى منخفض نسبا عند 1.2005 دولار، بينما ارتفعت قيمة اليورو بنحو 0.6% ووصل عند مستوى 1.2089 دولار وقتها ويعتبر هذا هو أعلى مستوى وصل إليه اليورو قبل أن ينخفض من جديد ليصل إلى مستوى 1.2068 دولار خلال التعاملات الأخيرة في السوق الأمريكية.

هذا وشهدت سوق التعاملات الخاصة بعملة بيتكوين تراجع ملحوظ خلال أواخر التعاملات، والتي قد تراجعت خلالها عن معظم خسائرها، فقد سجلت العملة بعد التراجع نحو 15076 دولار، وكان هذا خلال التعاملات التي تمت في لوكسمبورج في بورصة بتستامب، حيث سجلت الانخفاضات التي شهدتها التعاملات عن بداية الجلسة نحو 0.53%.

هذا وساهمت الانخفاضات التي طرأت على تعاملات البيتكوين في خسارة أكثر من ربع قيمة العملة، وذلك بعد المستويات القياسية التي نجحت العملة في تسجيلها خلال منصف شهر ديسمبر والتي ارتفعت خلالها بشكل ملحوظ.

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