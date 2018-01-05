الإسكان تعلن عن مواعيد تسليم قطع الأراضي في العاشر من رمضان

Advertisements

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن المواعيد التي ستقوم فيها الوزارة بتسليم قطع الأراضي التي تم تخصيصها بنظام القرعة التكميلية العلنية، حيث قامت الوزارة بإجراء القرعة خلال شهر نوفمبر الماضي من عام 2017.

كما أضافت الوزارة خلال التصريحات الصادرة عنها أن إجراءات التسليم ستضم كلا من: قطع الأراضي التابعة للحي 29 المجاورة الأولى التابعة للإسكان الاجتماعي والحي 13 بالمجاورة ال88 التابعة لنظام الإسكان المتميز والحي 31 بالمجاورة الأولي التابع للإسكان الاجتماعي.

Advertisements

ووفقا لتصريحات الوزارة فإن موعد يوم الاثنين القادم الموافق 8 يناير سيكون هو موعد البدء في تسليم قطع الأراضي الخاصة بالحي 13 بالمجاورة 88، هذا بالنسبة لقطع الأراضي التي أرقامها محصورة بين 303 وحتى 320، أما في يوم 9 يناير فإن التسليم سيكون بالنسبة للأراضي المحصورة أرقامها بين 321 وحتى 337.

وأضافت الوزارة أن تسليم يوم الأربعاء الموافق 10 يناير من المقرر أن يكون خاص بالحي 29 للمجاورة الأولى التابع لنظام الإسكان الاجتماعي، وسيكون التسليم خاص بقطع الأراضي المحصورة بين 570 وحتى 594، أما بالنسبة ليوم الخميس الموافق 11 يناير، فإن التسليم من المقرر أن يكون خاص بالقطع التي تنحصر أرقامها بين 959 وحتى 619.

ويوم الاثنين الموافق 15 يناير، من المقرر أن تبدأ الوزارة في إجراءات تسليم قطع الأراضي المحصورة بين 620 وحتى 644 ويوم الثلاثاء الموافق 16 يناير من المقرر أن تبدأ الوزارة في تسليم قطع الأراضي المحصورة بين 670 وحتى 684 هذا بجانب الحاجزين ممن لم يقوموا بالانتهاء من إجراءات التسليم.

هذا وحددت الوزارة يوم 17 يناير القادم كموعد للبدء في تسليم قطع الأراضي التابعة للحي 31 بالمجاورة الأولى والتي تتبع نظام الإسكان الاجتماعي، حيث ستبدأ الوزارة بتسليم قطع الأراضي التي تنحصر أعدادها ما بين 517 وحتى 541.

ويوم الخميس الموافق 18 يناير من المقرر أن تقوم فيه الوزارة بتسليم قطع الأراضي المحصورة أعدادها ما بين 542 وحتى 566، أما يوم الأحد الموافق 22 يناير فمن المقرر أن تقوم الوزارة خلاله بتسليم قطع الأراضي التي تنحصر أعدادها ما بين 567 وحتى 591.

وحددت الوزارة يوم الاثنين الموافق 22 يناير لتسليم قطع الأراضي التي تنحصر أعدادها ما بين 592 وحتى 616، أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فإنه مخصص لتسليم قطع الأراضي التي تنحصر أعدادها ما بين 617 وحتى 641 ويوم الأربعاء الموافق 24 يناير قد خصصته الوزارة لتقوم بتسليم قطع الأراضي التي تنحصر أعدادها ما بين 642 وحتى 670.

اقرأ أيضا: