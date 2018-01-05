مصادر تعلن تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار أمريكي.. تعرف علي التفاصيل

Advertisements

قامت هيئة تنظيم القطاع المصرفي التابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكشف في أحدث تصريحاتها الاقتصادية والمتعلقة بشأن سيتي بنك أنها قد قامت بفرض غرامة مالية فى الفترة الاخيرة بلغ مقدارها حوالي 70 مليون دولار أمريكي، وعن السبب الرئيسي في فرض هذه الغرامة ورد أن سيتي بنك قد أخفق في معاملاته المالية المقررة في الفترة الأخيرة بشأن عملية معالجة أوجه القصور في سياساته المتبعة وتحديدا الخاصة بعملية مكافحة غسل الأموال بشكل عام خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أنه قد فرضت هيئة تنظيم القطاع المصرفي هذه العقوبة المقررة على سيتي بنك طبقا للتصريحات التي أكدها مكتب مراقب العملة الغرامة بشأن البنك عن الفترة الخاصة بتعاملات أواخر شهر ديسمبر الماضي، وقام بالإعلان عنها رسميا يوم أمس الخميس، حيث جاء فى تصريحات البنك إنه بالنسبة إلى مجموعة سيتي بنك قد سبق له وأن قام بالإخفاق في معالجة سياسته من قبل وليست هذه الواقعة هي الأولى من نوعها له، حيث سبق وأن تم إبلاغ البنك بها أول مرة والتي قد كانت في عام 2012.

Advertisements

اقرأ ايضًا.. مسئول بالبنك المركزي يكشف سبب ارتفاع الاحتياطي ل 37 مليار دولار

أو البنك المركزي المصري: الأحد القادم عطلة رسمية لجميع البنوك المحلية

من جهة أخرى، ورد أنه قد قام متحدث رسمي باسم سيتي بنك بالتعليق علي هذه العقوبة الضخمة، إن البنك يضع ضمن سياسته الحالية والهدف الرئيسي وراء تعاملاته أنه سوف يتم الوفاء بجميع القواعد الاتحادية الخاصة بالبنك والتي تمكنه من استهداف عمليات غسل الأموال بشكل عام.

كما جاء فى تصريحات المتحدث الرسمي للبنك، السيد مارك كوستي جليو، أنه قد قال: “سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة”، وأكد على أنه هذه الخطوات يتم التمسك بها من أجل معالجة بواعث القلق التي قد سبق وأن حددها مكتب مراقب العملة بوجه عام من قبل ويضعها ضمن أولوياته”.