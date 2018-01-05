هل تصدق: قيمة عملة إلكترونية ساخرة تتجاوز مليار دولار

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ظهرت كثيراً من العملات التي يتم التداول بها عبر شبكات الإنترنت، فقفزت قيمة عملة إلكترونية قد تم تصميمها كأمر ساخر تتخطي المليار دولار، وهذا جاء وفقاً لبيانات من موقع “كوين ماركت كاب”، حيث أن القيمة السوقية للعملة “دوجكوين” سجلت ارتفاعا يصل إلى 1.17 مليار دولار وهذا في تمام الساعة 9.50 صباحاً الموافق يوم الجمعة 5/1/2018 حيث بلغ سعرها قيمة 0.010414 دولار أمريكي،حيث ارتفعت الشهر الماضي لتسجل نحو 400%، أما في نهاية شهر ديسمبر تجاوزت 0.0107 دولار أمريكي.

وتأسست عملة “دجكوين” في عام 2013، وقد إختار مؤسسيها لشعارها نوهاُ من أنواع الكلاب ليكون رمزاً لها، وهي أيضا مماثلة لعملة البيتكوين التي أيضا ظهرت من خلال شبكة الانترنت ولا يتم التعامل بهاتين العملة إلا عبر شاشات الكمبيوتر، لأنهما عملتا مجهولة المصدر و لا وجود فيزيائي بمعنى أنهم لا يتم الإمساك بهم، كمثل عملة الدولار أو اليورو، ولا يتم التداول بها في عمليات الشراء والبيع إنما تختفي جميع تعاملاتها وراء الشاشات.

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كما استهدف مؤسس هذه العملة الإلكترونية، أن يتم استخدامها في تسهيل عملية إرسال الأموال من مكان إلي آخر بكل سهولة، وفي هذه العمليات لا يتم التعرف على المرسل و لا المرسل إليه، مثل ما يتم في عملة البيتكوين وهذا ما يجعلها أمر مشبوه مثلها.

حيث أصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم تداول هذه العملات والعمل بها لما بها من شبهة لمن يستخدمها، وأيضا نوهت دار الإفتاء على أنه من الممكن أن الجماعات الإرهابية مثل داعش تتعامل بمثل هذه العملات المخفية، وأيضا مافيا المخدرات و تجارة الأعضاء فهم يمكنهم وبكل سهولة أن يتم التعامل بها حتى لا تتمكن السلطات الأمنية من الإمساك بهم.

كما أكد “جاكسون بالمر” مؤسس هذه العملة، والذي قام بمغادرة فريق العمل بها أن العملات الإفتراضية وما تشهده من ارتفاع في الشهور الماضية قد تمثل شعور بالقلق في الأسواق المالية لأنها قد تؤثر علي تداول باقي العملات مما يجعل باقي العملات في حالة هبوط أمامها، حيث بلغت القيمة السوقية العملات الإلكترونية في هذا الوقت إلى 779.8 مليار دولار.

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