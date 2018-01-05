شهادات ادخارية جديدة تستهدف البسطاء

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صرحت مصادر مطلعة مصرفية أن البنك الأهلي المصري إلى جانب البنك الزراعي المصري خلال فترة الأيام القليلة القادمة سوف يطرح كل منهما شهادات جديدة للإدخار ذات عائدات دورية و ذات مزايا تأمينية جديدة، تقدر قيمة الشهادة الادخارية الواحدة بما يعادل 500 جنيها مصريا ويمكن للفرد شراء حوالي خمس شهادات بحد أقصى.

وسوف توفر شهادة الادخار التغطية التأمينية للعجز إلى جانب الإصابة والحوادث كما ستوفرها في الوفاة، كما ذكرت المصادر أن الشهادة أساسا هدفها البسطاء من المواطنين، وتصل التغطية التأمينية للشهادة إلى مبلغ 250 ألف جنيه مصري، وسوف يتم طرح تلك الشهادات بعد الإعلان عنها من خلال البنكين خلال ايام قليلة قادمة.

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ذكرت المصادر احتمال أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الإعلان عن طرح هذه الشهادات الادخارية لما لها من أهمية خاصة باستهدافها المواطنين من محدودي الدخل والبسطاء ممن يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع، وتمثل هذه الشهادة الادخارية الجديدة مصدر يمكن للمواطنين من خلاله تحقيق عائد دوري مناسب لذوي الدخل البسيط منهم، بجانب أن شهادة الادخار توفر لهم التغطية التأمينية في كل من حالات الوفاة والإصابة والحوادث وغيرها.

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وقد صرحت المصادر أن سعر عائد الفائدة المقررة للشهادة الادخارية الجديدة أو اسمها لم يتم تحديد أي منها بعد بالإضافة إلى موعد طرحها في البنوك، وذكرت أن قواعد الشهادة الادخارية الجديدة الخاصة بها سوف توضح موعد امكانية سحب المواطن لقيمتها بعد الفترة المقررة لها حسب تلك القواعد.

الجدير بالذكر أن شهادة الادخار هي سند يصدر من البنك الأهلي وتستخدم كوسيلة استثمار للمال في فترة معينة تتراوح بين 3 إلى عشر سنوات، يحصل بعدها على عائد معين وتوفر لصاحبها العديد من المزايا و الفوائد، ويمكن شرائها من البنوك المختلفة، وتوفر لصاحبها مميزات منها الإعفاء من الضريبة و الاقتراض و تغطية تأمينية بضمان تلك الشهادات.

و تختلف تسهيلات وفترات هذه الشهادات من نوع لآخر منها الخمس سنوات ومنها السبع سنوات ويتنوع صرف العائد فيها بين العائد الشهري والعائد السنوي كما يمكن أن تتنوع العملات بها حيث يمكن أن تصدر الشهادة الادخارية بالعملات الأجنبية في بنك مصر على سبيل المثال منها باليورو أو الدولار أو الجنيه الاسترليني.