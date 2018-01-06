أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 6/1/2018 فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 6/1/2018 فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

حلقة جديدة من الاستقرار شهدتها أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت حيث إن العديد من المهتمين بسعر طن الحديد اسعار الاسمنت في الأسواق المصرية قد شهدت ثبات مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس، وعلى هذا ما زال سعر الحديد يشهد استقرارا في تعاملاته بشكل مؤقت مقابل الفترة الماضية.

بخلاف سعر الاسمنت الذي لماذا لم يشهد هذا الثبات في تعاملاته داخل الشركات المنتجة بدون وجود أسباب حقيقية يمكن الاعتماد عليها، كما يتخوف المستثمرين من الاستمرار في هذه الحالة من عدم الثابت و التي تسبب في العديد من الخسائر الناتجة عليه والتي تؤثر بشكل مباشر في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق المصرية

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12080 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12050 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11950 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11950 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11850 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11850 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11850 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11850 جنيه11850 جنيه
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أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

يعد سعر الاسمنت المخلوط أحد أنواع الأسمنت الهامة والمستخدمة داخل الأسواق المصرية في سوق البناء والتعمير في العديد من الإنشاءات، وعلى الرغم من استقرار اسعار الشركات المنتجة مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية وسط وجود تخوفات الخبراء من ارتفاعه من جديد فى الفترة القادمة.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنتغير متاح
أسمنت حلوان850 جنيه
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فى مستهل تعاملات اليوم أعلنت المصادر الرسمية عن استقرار ساحة تعاملات سوق الأسمنت البورتلاندي واستقرارها على الأسعار الأخيرة لها بالأسواق بعد غياب قصير من قبل بعض الشركات المنتجة عن سوق البناء والتعمير، كما استقبل سعر الاسمنت بوجه عام فى البلاد العام الجديد بتذبذب نوعي واختلاف في حركة الارتفاع واستقرار والانخفاض داخل الشركات.

وقد تم ذلك بدون رؤية واضحة وأسس للتعامل، كما سار على نفس النهج سعر الاسمنت المقاوم داخل مؤسسات البناء والتعمير حيث اختلفت أسعار شركاته خلال الفترة الماضية وشهدت تذبذب ملحوظ في حركتها وسط وجود توقعات بأن هناك ارتفاع جديد في الاسعار خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح955 جنيه
أسمنت النصرالنصرغير متاح
أسمنت اسيوطالمهندس980 جنيه
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير923 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة903 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري918 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص930 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان903 جنيه
أسمنت العريشالعسكري908 جنيه
أسمنت سيناءسيناء908 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس938 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة938 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان938 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف920 جنيه
السويديالسويدي943 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي913 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله903 جنيه
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الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاوم980 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وترغير متاح
لافارج للأسمنتقاهر البحار970 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر965 جنيه
السويديالسويدي المقاوم970 جنيه
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أعلنت المصادر أن سعر الاسمنت الابيض قد شهد استقرار داخل سوق البناء والتعمير خلال تعاملات البيع والشراء، كما أنه لم يتأثر  بالتذبذب الذي لحق بالأسواق خلال الأيام السابقة وأكد المنتجين على ثباته القوي وعدم تحريك أسعار شركاته نهائيا خلالها.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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