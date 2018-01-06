أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 6/1/2018 فى الأسواق المصرية

Advertisements

حلقة جديدة من الاستقرار شهدتها أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت حيث إن العديد من المهتمين بسعر طن الحديد اسعار الاسمنت في الأسواق المصرية قد شهدت ثبات مؤقت خلال تعاملات اليوم مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس، وعلى هذا ما زال سعر الحديد يشهد استقرارا في تعاملاته بشكل مؤقت مقابل الفترة الماضية.

بخلاف سعر الاسمنت الذي لماذا لم يشهد هذا الثبات في تعاملاته داخل الشركات المنتجة بدون وجود أسباب حقيقية يمكن الاعتماد عليها، كما يتخوف المستثمرين من الاستمرار في هذه الحالة من عدم الثابت و التي تسبب في العديد من الخسائر الناتجة عليه والتي تؤثر بشكل مباشر في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق المصرية

Advertisements

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12080 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12050 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11850 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11850 جنيه 11850 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت الآن داخل الأسواق المصرية:

يعد سعر الاسمنت المخلوط أحد أنواع الأسمنت الهامة والمستخدمة داخل الأسواق المصرية في سوق البناء والتعمير في العديد من الإنشاءات، وعلى الرغم من استقرار اسعار الشركات المنتجة مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والأيام الماضية وسط وجود تخوفات الخبراء من ارتفاعه من جديد فى الفترة القادمة.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت غير متاح أسمنت حلوان 850 جنيه

فى مستهل تعاملات اليوم أعلنت المصادر الرسمية عن استقرار ساحة تعاملات سوق الأسمنت البورتلاندي واستقرارها على الأسعار الأخيرة لها بالأسواق بعد غياب قصير من قبل بعض الشركات المنتجة عن سوق البناء والتعمير، كما استقبل سعر الاسمنت بوجه عام فى البلاد العام الجديد بتذبذب نوعي واختلاف في حركة الارتفاع واستقرار والانخفاض داخل الشركات.

وقد تم ذلك بدون رؤية واضحة وأسس للتعامل، كما سار على نفس النهج سعر الاسمنت المقاوم داخل مؤسسات البناء والتعمير حيث اختلفت أسعار شركاته خلال الفترة الماضية وشهدت تذبذب ملحوظ في حركتها وسط وجود توقعات بأن هناك ارتفاع جديد في الاسعار خلال الفترة القادمة.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 955 جنيه أسمنت النصر النصر غير متاح أسمنت اسيوط المهندس 980 جنيه الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 923 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 903 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 918 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 930 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 903 جنيه أسمنت العريش العسكري 908 جنيه أسمنت سيناء سيناء 908 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 938 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 938 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 938 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 920 جنيه السويدي السويدي 943 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 913 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 903 جنيه

الشركة إسم المنتج السعر أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 980 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر غير متاح لافارج للأسمنت قاهر البحار 970 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 965 جنيه السويدي السويدي المقاوم 970 جنيه

أعلنت المصادر أن سعر الاسمنت الابيض قد شهد استقرار داخل سوق البناء والتعمير خلال تعاملات البيع والشراء، كما أنه لم يتأثر بالتذبذب الذي لحق بالأسواق خلال الأيام السابقة وأكد المنتجين على ثباته القوي وعدم تحريك أسعار شركاته نهائيا خلالها.