تحركات أسعار الدولار في البنوك خلال الأسبوع الأول من 2018

Advertisements

الدولار من العملات الهامة الذي يتم التعامل بها في جميع البنوك المصرية، وفي أول العام الجديد 2018 وهذا ما يريد معرفته العديد من الأشخاص الذين يتعاملون بالدولار داخل البورصة المصرية والعالمية، وتراجع كثيراً سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” في 7 بنوك مصرية أمام الجنيه المصري، وهذا بين قرش و 5 قروش في نهاية التعاملات في أول أسبوع من العام.

جديراً بالذكر أيضاً أن الدولار مازالت أسعاره مستقرة داخل 3 بنوك مصرية أخرى وهذا عند نفس المستويات الذي وصلت إليه في بدايه الأسبوع.

Advertisements

كما أن الدولار تراجع سعره داخل بنكي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 للبيع، وهذا مقابل 17.69 جنيه للشراء و 17.79 للبيع وهذا في أول تعاملات الأسبوع الأول، وهبطت أسعار الدولار كثيراً داخل بنك قناة السويس وهي تسجل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه مصري للبيع وهذا مقابل 17.67 جنيه للشراء و 17.77 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً.. ما هو مصير الاحتياطي النقدي الأجنبي في 2018؟

ويذكر أيضاً أن أسعار العملة الخضراء انخفضت داخل بنك مصر ووصلت في الشراء إلى 17.66 جنيه مصري و للبيع سجل 17,76 جنيه مصري، أما عن بنك الإسكندرية فانخفضت أسعار الدولار إلى 17.65 جنيه مصري وللبيع سجل 17.75 جنيه مصري وهذا مقابل 17.67 جنيه مصري للشراء و 17.77 جنيه مصري للبيع في البنوك المصرية.

أما عن سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري فقد وصل إلى 17.66 جنيه للشراء مقابل 17.76 جنيه للبيع وهذا في مقابل 17.67 جنيه للشراء و 17.77 جنيه للبيع، وأسعاره استقرت كثيراً داخل البنك التجاري الدولي وسجل 17.66 جنيه للشراء و 17.76 جنيه للبيع، وهذه الأسعار الذي سجلها الدولار خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد 2018.

وأيضاً أسعار الدولار في بنك القاهرة بلغت 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع وهذا يعتبر هو نفس السعر الذي وصل إليه في بداية الأسبوع، واستقر ايضا سعر الدولار داخل بنك أبو ظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء وللبيع وصل إلى 17.77 جنيه.